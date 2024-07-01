Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, якщо Росія спробує збити американський безпілотник, то це може бути вигідно для України. Він пояснив, що втрат у США через це не буде, адже пілотів там немає.

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Ймовірна вигода для України

Шейтельман вважає, якщо Росія хоч раз атакує повітряні цілі США, то є ймовірність, що Україна у відповідь отримає додаткове озброєння від партнерів.

Проте, якщо окупанти регулярно збиватимуть американські безпілотники, то США у відповідь завдаватимуть ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії,

– припустив він.

На думку політтехнолога, Сполучені Штати Америки, відповідаючи на дії Росії, можуть застосовувати ударні дрони для атак по російських військових об'єктах у Криму.

Важливо, що 14 березня 2023 року російський винищувач Су-27 збив американський безпілотник MQ-9 Reaper, який виконував операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Інцидент стався після кількох спроб російських літаків перехопити дрон. США назвали дії росіян небезпечними та непрофесійними, закликавши їх поводитися відповідально.