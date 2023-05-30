Путин – под прицелом: пропагандисты заявили, что один из дронов упал вблизи резиденции диктатора
Источник:Радио Свобода
Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн опубликовал предварительный список мест, а которые атаковали в Подмосковье 30 мая. Собственно, на той карте видно, что один из беспилотников был сбит возле резиденции российского президента Владимира Путина.
Это произошло над подмосковным селом Раздоры. Резиденция "Ново-Огарево" в селе Усово – за десять минут езды оттуда, пишет 24 Канал.
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Какие еще населенные пункты атаковали дроны
По словам Хинштейна, беспилотники атаковали населенные пункты Ильинское, Тимошкино, Раздоры, Ромашково и Гринфилд.
По информации российских СМИ, атака была нацелена именно на путинскую элиту. В частности, в поселке Знаменское расположено имение путинского друга Геннадия Тимченко. По соседству – резиденция премьера Михаила Мишустина и здание бывшего зятя президента Кирилла Шамалова.
Рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.
Кроме того, рядом с селом Жуковка стоят особняки самых близких друзей Путина братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. В Раздорах, куда долетел один дрон, живет заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Также пропагандисты говорят, что один дрон направлялся в поселок Власиха – там расположен центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения.
Москву атаковали дроны: коротко
- Утром 30 мая в России заявили, что Москву и Подмосковье атаковали около 25 беспилотников – большая часть из них якобы сбила ПВО в Подмосковье. Минобороны России впоследствии заявило, что во время атаки сбили восемь дронов самолетного типа.
- Следует добавить, что три дрона попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и Атласовой улице в Новой Москве. Пострадавших нет.
- После инцидента в Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации. На сбои в работе GPS жалуются водители и таксисты. Для полиции объявлен план "Тайфун" – сбор личного состава, который привлекается к ликвидации последствий ЧС.