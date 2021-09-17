Бесплатно, потому что соратнику мэра: как депутаты в Черкассах выделили землю под таунхаусы

Депутаты Черкасского горсовета дали зеленый свет разработке документации по землеустройству участка под застройку таунхаусов. Разрешение получил Виталий Чен, которого считают соратником мэра города Анатолия Бондаренко.

Соответствующее решение поддержали 25 депутатов от всех фракций, кроме "Голоса. Кроме того, воздержались от голосования и некоторые депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє".

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Бесплатная земля для соратника мэра

Издание информирует, что депутатам прямо озвучили намерения относительно земли, в частности использования ее в строительстве коммерческой недвижимости. Однако на голосование это не повлияло.

Речь идет о земельном участке, расположенном на улице Циолковского. Виталий Чен вместе с бизнес-партнерами строит таунхаусы в Сосновке.

Проект решения сначала зарегистрировали на отказ в предоставлении, однако в итоге Чен таки получил землю.

Скандал с дорогами в Черкассах: что известно

Летом 2020 года вспыхнул скандал по поводу ремонта дорог в Черкассах. О нарушениях сообщил владелец частной компании по строительству дорог "ШРБУ-48" Бахтияр Сапаев.

Чиновников ОГА тогда обвиняли в вымогательстве отката в размере 10% от госзаказов.

Чена называют соратником городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко.