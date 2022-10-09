Частные организации могут подавать заявку на выплаты за размещение ВПЛ: как именно

В связи с полномасштабным вторжением государство пытается помогать ВПЛ. Также на компенсации могут рассчитывать те, кто обеспечивает их жильем. В частности, частные организации.

В Украине продолжают всячески поддерживать вынужденно перемещенных лиц. Также на финансовую помощь могут рассчитывать частные организации, размещающие ВПЛ у себя. Расскажем, как его получить.

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Известно, что частные учреждения и организации, безвозмездно размещающие у себя ВПЛ, могут подавать документы на компенсацию. Она предусмотрена изменениями, внесенными в постановление КМЦ №1045 от 16 сентября.

О возможности напомнила начальница управления жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения Тернопольской ОВА София Близнюк.

Как получить компенсацию

Для этого частное учреждение должно обратиться в территориальную громаду. Сделать это нужно до 5 числа каждого месяца. С собой представитель учреждения должен иметь список документов, указанных постановлением.

Сделать это нужно до 5 числа каждого месяца. С собой представитель учреждения должен иметь список документов, указанных постановлением. После этого структура возьмет на обработку полученные данные. Следующий шаг – возмещение средств за потребленные коммунальные услуги.

Следующий шаг – возмещение средств за потребленные коммунальные услуги. Заметим, что раньше необходимо подавать платежки с произведенными оплатами. Теперь же достаточно самих счетов, полученных компаниями, подчеркнула Близнюк.

Компенсация за размещение ВПЛ выросла

Напомним, что с 1 октября Правительство изменило условия, согласно которым предоставляются выплаты за размещение у себя ВПЛ. Размер суммы, которую можно получить, вырос вдвое. Об этом говорится в постановлении правительства № 1094 от 30 сентября.

Добавим, что сама компенсация выросла в цене на время отопительного сезона. Речь идет о сроке с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Так что вместо привычных 450 гривен можно будет получать по 900 гривен возмещение за бесплатное размещение переселенцев.

Претендовать на эти средства могут физические лица, граждане Украины:

владельцами жилья, в котором размещают ВПЛ, или их представителями;

нанимателями (арендаторами) жилья, принадлежащего к государственной или коммунальной собственности;

наследниками, принявшими наследство.

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