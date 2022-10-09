В Україні продовжують всіляко підтримувати вимушено переміщених осіб. Також на фінансову допомогу можуть розраховувати приватні організації, які розміщують ВПО у себе. Розповімо, як її отримати.

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Відомо, що приватні установи й організації, які безоплатно розміщують у себе ВПО, можуть подавати документи на компенсацію. Вона передбачена змінами, які внесли до постанови КМЦ № 1045 від 16 вересня.

Про відповідну можливість нагадала начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА Софія Близнюк.

Як отримати компенсацію

Для цього приватна установа повинна звернутися до територіальної громади. Зробити це необхідно до 5 числа кожного місяця. З собою представник установи повинен мати перелік документів, зазначених постановою.

Зробити це необхідно до 5 числа кожного місяця. З собою представник установи повинен мати перелік документів, зазначених постановою. Після цього структура візьме на опрацювання отримані дані. Наступний крок – відшкодування коштів за спожиті комунальні послуги.

Наступний крок – відшкодування коштів за спожиті комунальні послуги. Зауважимо, що раніше необхідно було подавати платіжки зі здійсненими оплатами. Тепер же достатньо самих рахунків, отриманих компаніями, наголосила Близнюк.

Компенсація за розміщення ВПО зросла

Нагадаємо, що з 1 жовтня Уряд змінив умови, згідно з якими надаються виплати за розміщення у себе ВПО. Розмір суми, яку можна отримати, зріс удвічі. Про це зазначено у постанові уряду № 1094 від 30 вересня.

Додамо, що сама компенсація зросла у ціні на час опалювального сезону. Мовиться про термін з 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року. Тож замість звичних 450 гривень можна буде отримувати по 900 гривень відшкодування за безплатне розміщення переселенців.

Претендувати на ці кошти можуть фізичні особи, громадяни України, які є:

власниками житла, в якому розміщують ВПО, або їхніми представниками;

наймачами (орендарями) житла, що належить до державної або ж комунальної власності;

спадкоємцями, які прийняли спадщину.

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