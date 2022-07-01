Об этом рассказал в соцсетях посол Украины в Турции Василий Боднар. Он лично посетил производство беспилотников.

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Дипломат поблагодарил компанию Baykar за помощь

Посол своими глазами увидел, как создают для Украины настоящие "народные байрактары".

За эту невероятную поддержку я лично поблагодарил Baykar,

– написал Боднар.

Посол лично посетил производство "Байрактаров" / Фото Василия Боднара

600 миллионов гривен украинцы собрали за 3 дня

Отметим, что об акции сбора средств "Народный байрактар" волонтер Сергей Притула сообщил 22 июня. Сумма, которую хотели собрать, – полмиллиарда в украинской валюте. Уже через 12 часов неравнодушные украинцы "сбросили" денег на 1 беспилотник. Уже за несколько дней эта сумма увеличилась до 600 миллионов.

Важно! Пораженная народной поддержкой инициативы компания Baykar сообщила, что не будет брать деньги за три беспилотника, а предоставит их Украине бесплатно.

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"Байрактар" на вооружении ВСУ: последние новости

Акцию по сбору средств на "Байрактар" объявили в Польше. Там уже удалось собрать первый миллион.

Министр обороны Алексей Резников заверил, что в войне против России украинцам будут помогать десятки турецких беспилотников.

Несколько законтрактованных и оплаченных Украина получит уже в июле.

В России "Байрактаров" боятся. Так пропагандистка Ольга Скабеева перестаралась и сообщила, что российская армия уничтожила уже тысячу турецких беспилотников.

Смотрите в видео о том, как Украина получила бесплатно "Байрактары":