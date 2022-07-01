Про це розповів в соцмережах посол України в Туреччині Василь Боднар. Він особисто відвідав виробництво безпілотників.

До теми У Польщі зібрали перший мільйон на "Байрактари" для ЗСУ

Дипломат подякував компанії Baykar за допомогу

Посол на власні очі побачив, як створюють для України справжні "народні байрактари".

За цю неймовірну підтримку я особисто подякував Baykar,

– написав Боднар.

Посол особисто відвідав виробництво "Байрактарів" / Фото Василя Боднара

600 мільйонів гривень українці назбирали за 3 дні

Зазначимо, що про акцію збору коштів "Народний байрактар" волонтер Сергій Притула повідомив 22 червня. Сума, яку хотіли зібрати, – пів мільярда в українській валюті. Вже за 12 годин небайдужі українці "скинули" грошей на 1 безпілотник. Вже через дні ця сума збільшилась до 600 мільйонів.

Важливо! Вражена народною підтримкою ініціативи компанія Baykar повідомила, що не братиме гроші на три безпілотники, а надасть їх Україні безкоштовно.

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"Байрактар" на озброєнні ЗСУ: останні новини

Акцію щодо збору коштів на "Байрактар" оголосили в Польщі. Там вже вдалось зібрати перший мільйон.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що у війні проти Росії українцям допомагатимуть десятки турецьких безпілотників.

Кілька законтрактованих та оплачених Україна отримає вже у липні.

В Росії "Байрактарів" побоюються. Так пропагандистка Ольга Скабєєва перестаралась і повідомила, що російська армія знищила вже тисячу турецьких безпілотників.

Дивіться у відео про те, як Україна отримала безкоштовно "Байрактари":