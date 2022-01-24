Беспорядки в Буркина-Фасо: военные требуют отставки президента

В Буркина-Фасо в Западной Африке, произошли беспорядки. Возле резиденции президента зафиксировали выстрелы.

Звуки выстрелов раздались после того, как солдаты устроили мятеж в нескольких казармах. Они требовали освобождения военного руководящего состава страны и дополнительных ресурсов для борьбы с исламистскими повстанцами.

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В Буркина-Фасо – комендантский час

По информации издания, частью требований военных является отставка президента Роха Марка Кристиана Кабаре. Местные также сообщили, что видели над резиденцией президента в столице вертолет.

23 января в Буркина-Фасо ввели комендантский час. В указе президента говорится, что он будет сохраняться "до дальнейшего уведомления на всей территории страны".

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Кроме того, протестующие якобы разграбили штаб-квартиру правящей партии Кабаре. Однако правительство призвало сохранять спокойствие и опровергло слухи о захвате власти армией или задержании президента Каборе.

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Текст публикации LSI:

По эксклюзивной информации, уход президента Роха Кабаре действительно является частью требований мятежников. Когда мы пишем эти строки, именно жандармерия обеспечивает безопасность президента Кабаре.