Беспорядки в Израиле: за ночь в городе Лод задержали 43 человека
В Израиле продолжаются беспорядки из-за обострения военного конфликта с Палестиной. В городе Лод за ночь полиция задержала 43 человека.
Источник:The Times Of Israel
О задержанных во время беспорядков в израильском городе Лод, расположенном в 20 километрах от Тель-Авива, пишет издание со ссылкой на местную полицию.
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Задержанные во время беспорядков в городе Лод
Как отметили в израильской полиции, их сотрудники "присутствовали в зонах столкновений и собраний и разгоняли участников беспорядков, используя средства разгона беспорядков".
Всего за ночь на 14 мая задержали 43 человека.
К слову, беспорядки в городе Лод продолжаются с 10 мая. Во время протестов 1 человек погиб, еще 1 – получил тяжелое ранение.
Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС: основное
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- После этого начались массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина сообщают о жертвах.
В городе Лод за ночь задержали 43 человека: смотрите карту
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