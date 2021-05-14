В Израиле продолжаются беспорядки из-за обострения военного конфликта с Палестиной. В городе Лод за ночь полиция задержала 43 человека.

О задержанных во время беспорядков в израильском городе Лод, расположенном в 20 километрах от Тель-Авива, пишет издание со ссылкой на местную полицию.

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Задержанные во время беспорядков в городе Лод

Как отметили в израильской полиции, их сотрудники "присутствовали в зонах столкновений и собраний и разгоняли участников беспорядков, используя средства разгона беспорядков".

Всего за ночь на 14 мая задержали 43 человека.

К слову, беспорядки в городе Лод продолжаются с 10 мая. Во время протестов 1 человек погиб, еще 1 – получил тяжелое ранение.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС: основное

В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

После этого начались массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина сообщают о жертвах.

В городе Лод за ночь задержали 43 человека: смотрите карту