В Ізраїлі тривають заворушення через загострення військового конфлікту з Палестиною. У місті Лод за ніч поліція затримала 43 людини.

Про затриманих під час заворушень в ізраїльському місті Лод, розташованому за 20 кілометрів від Тель-Авіва, видання пише з посиланням на місцеву поліцію.

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Затримані під час заворушень в Лоді

Як відзначили в ізраїльській поліції, їхні співробітники "були присутні в зонах зіткнень і зборів та розганяли учасників заворушень, використовуючи засоби розгону заворушень".

Загалом за ніч на 14 травня затримали 43 людини.

До слова, заворушення у Лоді тривають з 10 травня. Під час протестів 1 людина загинула, ще 1 – отримала важке поранення.

Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС: основне

У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.

Після цього почалися масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина повідомляють про жертв.

У Лоді за ніч затримали 43 людей: дивіться карту