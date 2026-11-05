"Это не на 100 % рука Кремля": Гаврищак о заказном бунте на Борщаговке

Беспорядки на Борщаговке могли быть заказной акцией, которую использовали противники Украины за границей. Игорь Гаврищак рассказал, кто мог стоять за организацией столкновений и почему эта история выгодна Кремлю.

После возобновления массированных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам Украина продолжает искать возможности для усиления военной помощи со стороны США и европейских партнеров. В то же время беспорядки в Петропавловской Борщаговке, сопровождавшиеся нападениями на правоохранителей и журналистов, уже стали поводом для антиукраинских заявлений за рубежом.

Ведущий Игорь Гаврищак в эфире 24 Канала проанализировал новую серию украинских ударов по российской нефтяной отрасли, перспективы переговоров в Абу-Даби и изменения в американской политике. Он также объяснил, почему считает беспорядки в Киевской области организованной акцией, кто мог быть заинтересован в их проведении и как эти события использовали противники помощи Украине.

Украина наносит новые удары по крупнейшим НПЗ России

В ночь на 3 ноября Силы обороны Украины атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС". Это одно из пяти крупнейших предприятий отрасли в России, способное перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты для центральных и северо-западных регионов России. Ярославский НПЗ имеет особое значение для поставок топлива в Москву и Московскую область.

Накануне украинские военные ударили и по Кстовскому нефтеперерабатывающему заводу в Нижегородской области. К предприятиям, от которых в значительной степени зависит снабжение российской столицы, также относится Рязанский НПЗ.

Гаврищак обратил внимание, что новая серия атак отличается от предыдущих кампаний. Если раньше украинские военные сосредотачивались преимущественно на отдельных технологических установках, то теперь удары охватывают различные части нефтеперерабатывающих предприятий.

Раньше атаки были эффективными и точечными: наносились удары по конкретной установке первичной переработки. А теперь уничтожают все – первичную и вторичную переработку, резервуары. Я так понимаю, задача каждой атаки – нанести максимальный ущерб важному объекту,

– пояснил Гаврищак.

На Ярославском заводе, по приведенным ведущим данным, под удар попали установки АВТ-3 и АВТ-6. Такое оборудование используется на начальных этапах переработки нефти, поэтому его повреждение может повлиять на работу последующих производственных линий.

Атаки по российской нефтяной инфраструктуре продолжаются с 30 октября. По состоянию на 3 ноября удары наносились уже пятые сутки подряд, а среди следующих возможных целей Гаврищак назвал предприятия в Рязани и Киришах Ленинградской области.

Ведущий предположил, что украинские военные и в дальнейшем будут сосредотачиваться на заводах, важных для обеспечения больших российских городов. Особое внимание он уделил предприятиям, от которых зависит поставка топлива в Москву и Санкт-Петербург.

Нефтяная отрасль остается важным источником поступлений в российский бюджет, из которого финансируется война. Несмотря на попытки Кремля в последние годы уменьшить зависимость государственных доходов от нефти, масштабные повреждения предприятий могут создавать проблемы как для экспорта, так и для внутреннего рынка.

В России усиливается дефицит топлива

Последствия ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям уже ощущают на себе российские потребители. По данным, приведенным Гаврищаком, в Санкт-Петербурге возникли трудности с поставками дизельного топлива на автозаправочные станции.

Ситуацию осложняют ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые российские власти ввели до января 2027 года. В то же время Кремль оставил отдельные исключения, позволяя определенным компаниям осуществлять поставки по специальным решениям.

Дополнительным фактором ведущий назвал возможные договоренности о поставках российского дизельного топлива в США. Хотя такие объемы могут быть незначительными для американского рынка, для России, которая сталкивается с перебоями в производстве, они способны создавать дополнительную нагрузку.

В Петербурге 40% заправочных станций не имеют дизельного топлива. Как же так? А россияне еще и до января 2027 года запретили экспорт нефтепродуктов. Это огромные проблемы для Путина,

– подчеркнул Гаврищак.

Продолжение атак может повлиять не только на доступность бензина и дизельного топлива, но и на российские экспортные доходы. Особенно это касается предприятий, обеспечивающих большие объемы переработки и поставок нефтепродуктов в другие регионы.

Еще одним направлением экономического давления остаются морские порты. Гаврищак упомянул российские объекты в Балтийском море, Новороссийске и азовские порты, через которые осуществляются экспортные перевозки.

По его словам, после украинской операции "Молочка" российские порты Азовского моря с 10 июля некоторое время не могли полноценно отгружать зерно. Впоследствии их работу возобновили, тогда как украинская портовая инфраструктура продолжает страдать от российских ударов.

Гаврищак выступает за продолжение операций против российских экспортных возможностей. В то же время вопрос ударов по нефтяной инфраструктуре напрямую связан с дипломатическими контактами Украины и США, поскольку ранее администрация Дональда Трампа призвала Киев ограничить такие атаки.

Зеленский отказывается от телефонных переговоров с Путиным

3 ноября Владимир Зеленский находился в Берлине, где встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Немецкая сторона пообещала Украине зимний пакет поддержки, а в ближайшие недели в Берлине также планируют обсудить гарантии безопасности с участием стран "Коалиции желающих".

Во время визита украинский президент объяснил, почему не собирается звонить Владимиру Путину. Накануне советник российского диктатора Юрий Ушаков заявлял, что тот готов отвечать на звонки иностранных лидеров.

Однако предыдущие телефонные контакты не привели к изменению позиции Кремля. В частности, с Путиным общались президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, а ранее подобные разговоры вели немецкие политики.

По мнению Гаврищака, Кремль мог бы использовать звонок украинского президента не для поиска компромиссов, а как дополнительный аргумент против личной встречи.

Если бы Киев даже позвонил в Москву, потом россияне говорили бы, что нет смысла встречаться лично. Мол, телефонный разговор уже был, там все всем понятно,

– пояснил ведущий.

Москва продолжает приглашать Зеленского в российскую столицу, обещая гарантии безопасности. Украинский президент назвал подобные предложения деструктивными и напомнил, что в 2022 году российские войска уже пытались ворваться в Киев без приглашения.

Гаврищак не ожидает личной встречи президентов в ближайшее время. Он считает, что Путин не заинтересован в таком контакте, поскольку для него это означало бы необходимость обсуждать конкретные договоренности с украинским руководством.

Несмотря на это, дипломатический процесс продолжается. Американская сторона уже объявила дату следующего раунда переговоров с участием Украины и России.

Москва возвращается к затягиванию переговоров

Специальный представитель президента США Стив Виткофф сообщил, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры на рабочем уровне между Украиной и Россией при американском посредничестве. Кроме того, представители США планируют встретиться в Брюсселе с партнерами из Франции, Германии, ЕС и НАТО.

Российская сторона подтвердила участие во встрече в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее делегацию должен возглавить Владимир Мединский, который ранее представлял Кремль на трех раундах переговоров в Стамбуле весной и летом 2025 года.

Мединский также участвует в формировании российской исторической политики, в частности поддерживает распространение в школьном образовании утверждений, отрицающих самостоятельность Украины. Гаврищак сомневается, что переговоры с таким представителем Кремля могут привести к реальным компромиссам.

Приедет Мединский и снова будет рассказывать какую-то альтернативную историю. Что можно обсуждать с человеком, который учит российских детей, что Украины как отдельного государства и нации не существует?

– возмутился Гаврищак.

Киев в то же время заинтересован в поддержании контактов с Вашингтоном из-за зависимости от американского вооружения и военных технологий. Поэтому Украина будет продолжать участвовать в переговорном процессе, даже если возможности достичь договоренностей остаются ограниченными.

По информации Bloomberg, на которую сослался ведущий, российское руководство уже не рассчитывает, что Дональд Трамп заставит Украину согласиться на территориальные уступки. Вашингтон не выдвигает Киеву соответствующих ультиматумов и пока не реагирует требованиями на возобновление украинских ударов по российским НПЗ.

Гаврищак связал это изменение с политическими проблемами американского президента накануне промежуточных выборов в Конгресс. По его мнению, Москва вновь делает ставку на затягивание дипломатических контактов, одновременно продолжая боевые действия.

Они возвращаются к своей старой тактике – затягиванию переговоров и продолжению так называемой специальной военной операции,

– отметил ведущий.

Параллельно Россия ищет возможности для развития экономических отношений с США. Среди обсуждаемых инициатив – возможное ослабление санкций против Российского фонда прямых инвестиций под руководством Кирилла Дмитриева и идея возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.

В этих контактах участвуют Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Гаврищак также упомянул сообщение о встрече российского спортивного функционера Умара Кремлева с сыном Трампа в Азии.

В то же время ослабление политического давления Вашингтона на Киев сопровождается новыми американскими инициативами по финансированию военной помощи Украине.

Конгресс хочет ускорить поставки оружия Украине

Во время промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября вопрос военной поддержки Украины вновь стал предметом обсуждения американских законодателей. По информации Bloomberg, администрация Дональда Трампа планирует обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить финансирование программы закупок американского оружия для Киева.

Речь идет о возможном привлечении дополнительных 2 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на закупку вооружения, необходимого Украине для дальнейшей обороны.

Отдельной проблемой остаются американские правила передачи оружия третьим странам. Даже после покупки европейскими партнерами американского вооружения для его дальнейшей поставки Украине в отдельных случаях требуется разрешение Вашингтона.

Американские сенаторы подготовили законодательную инициативу, призванную устранить соответствующие ограничения. Ее принятие могло бы позволить европейским странам быстрее передавать Украине приобретенное вооружение.

Сенатор-демократ Джин Шахин и сенатор-республиканец Том Тиллис также призвали государственного секретаря Марко Рубио безотлагательно выделить средства для помощи Украине, в частности для защиты гражданского населения.

Кроме того, законодатели подняли вопрос о 50 миллионах долларов, ранее предусмотренных для программ по борьбе с наркотрафиком в Европе. По словам Гаврищака, эти средства были перенаправлены в Западное полушарие, и сенаторы хотят получить объяснения такого решения.

Ведущий обратил внимание, что дальнейшая помощь Украине будет зависеть не только от того, какая партия получит большинство в Конгрессе. Не менее важными остаются позиции конкретных законодателей, способных договариваться между собой и продвигать соответствующие решения.

Мы все радуемся, что демократы могут победить республиканцев в Конгрессе. Но среди демократов не все являются сторонниками Украины. И главный вопрос – будет ли проукраинская коалиция такой же мощной, как раньше,

– отметил Гаврищак.

По его словам, несколько опытных сенаторов, которые годами поддерживали Украину, завершают работу в Конгрессе. Поэтому даже в случае благоприятного изменения партийного баланса Киеву придется налаживать отношения с новыми политиками.

Особое значение будет иметь сохранение двухпартийной поддержки, ведь среди республиканцев также есть влиятельные сторонники Украины. Именно работу с новым составом Конгресса Гаврищак называет одной из важных задач украинской дипломатии.

Беспорядки в Борщаговке начались с подозрительного инцидента

В Петропавловской Борщаговке недалеко от Киева разгорелся конфликт вокруг здания, где, по сообщениям, находились около 40 военнослужащих, связанных со случаями самовольного оставления частей. После распространения информации об этом здании возле него начали собираться люди, а ситуация быстро переросла в столкновения.

Отдельные сообщения касались условий пребывания военных внутри здания. Гаврищак подчеркнул, что эти обстоятельства необходимо расследовать независимо от дальнейших действий участников беспорядков.

Если действительно тех 40 человек держали там 37 суток, а то и полтора месяца, это недопустимо. Так не может быть. Виновные должны понести наказание,

– подчеркнул Гаврищак.

Дальнейшие события сопровождались повреждением и поджогами автомобилей, бросанием яиц в правоохранителей и нападениями на журналистов. По словам ведущего, пострадал и его знакомый журналист, который работал на месте инцидента.

Правоохранители сообщили об установлении личностей примерно 100 участников беспорядков. К выяснению обстоятельств событий присоединились представители силовых ведомств, а Кирилл Буданов заявил о признаках внешнего влияния на ситуацию.

Среди ключевых фигурантов оказалась женщина, которая приехала к зданию в форме медицинской работницы и на автомобиле, похожем на машину скорой помощи. Она появилась на месте в начале конфликта и активно призывала присутствующих к действиям.

По информации, приведенной Гаврищаком со ссылкой на Буданова, женщина вместе с водителем как минимум за трое суток до инцидента посещала район здания и изучала обстановку. После ее задержания в телефоне, по имеющимся данным, обнаружили переписку с администраторами Telegram-каналов, которые впоследствии активно распространяли сообщения о беспорядках.

В то же время мотивы ее действий на момент досмотра оставались неизвестными. Большинство людей в помещении, по словам ведущего, не нуждались в экстренной медицинской помощи, что вызвало дополнительные вопросы относительно цели прибытия автомобиля.

Гаврищак обратил внимание, что после начала конфликта вокруг здания быстро появились организованные группы людей. Он поставил под сомнение стихийность такого развития событий и предположил, что отдельные участники могли выполнять заранее определенные задачи.

Кто мог заказать беспорядки в Киевской области

Журналисты "Телевидения Торонто" опознали мужчину, находившегося рядом с женщиной в медицинской форме, как Виктора Ену. По данным Гаврищака, он самовольно покинул воинскую часть и фигурирует в уголовном деле о мошенничестве.

Также сообщалось о ряде административных правонарушений, связанных с Еной. Среди них называли мелкое хулиганство, ДТП, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и нарушения, связанные с пребыванием военнослужащего в состоянии опьянения.

Эти сведения Гаврищак рассматривает в совокупности с организованным прибытием людей и быстрым распространением сообщений о конфликте. По его мнению, истоки подобных акций не обязательно нужно искать исключительно среди российских спецслужб.

Это не на 100% рука Кремля. У нас вполне развита индустрия заказа подобных акций с целью уклонения от службы или освобождения тех, кто самовольно покинул воинскую часть,

– заявил Гаврищак.

Ведущий предположил, что за организацию таких мероприятий могут платить значительные суммы. Среди возможных заказчиков он видит людей, заинтересованных в освобождении конкретных военнослужащих или оказании давления на представителей государственных органов.

По его оценке, организаторы могут целенаправленно привлекать молодых людей в возрасте до 21 года. Впоследствии их юный возраст используют в публичных объяснениях, пытаясь представить участников столкновений как детей и преуменьшить серьезность их действий.

Это стоит десятки тысяч долларов. Кто-то, очевидно, имел возможность все это оплатить. А молодых людей стараются брать до 21 года, чтобы потом говорить: это же дети,

– предположил ведущий.

Конкретных доказательств финансирования беспорядков в Петропавловской Борщаговке Гаврищак не привел. В то же время он связывает возможную организацию акции с деятельностью групп, которые ранее появлялись во время конфликтов вокруг мобилизации в других городах.

В частности, ведущий упомянул широко распространенные фотографии Виктора Ены рядом с Остапом Стахивым во Львове. Стахив ранее участвовал в кампаниях против мобилизационных мероприятий, а его деятельность неоднократно становилась предметом общественных споров.

Гаврищак считает, что правоохранительные органы должны проверить возможные связи между людьми, которые появляются на подобных акциях, а также установить их организаторов и источники финансирования.

Историю о подростке использовали против украинских военных

Одним из самых резонансных сообщений во время беспорядков стала история о якобы удержании и пытках 14-летнего мальчика. Информация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала дополнительное возмущение среди людей, следивших за событиями.

Гаврищак привел другую версию появления подростка на территории объекта. По его словам, парень не находился среди военнослужащих, которых удерживали в помещении, а самостоятельно перелез через забор и вступил в конфликт.

Это все ложь. Четырнадцатилетний парень перелез через забор, прыгал, плевался, а потом испугался, когда появились камеры и к нему подошел Буданов,

– утверждал Гаврищак.

Ведущий предположил, что после того, как на него обратили внимание чиновники и журналисты, подросток мог испугаться возможных последствий. Обстоятельства его пребывания на территории и состояние здоровья требуют отдельного расследования, однако сообщения о якобы пытках уже получили широкую огласку.

История быстро попала и в зарубежное информационное пространство. В частности, ее использовала сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Политик опубликовала пост о событиях в Киевской области и подняла вопрос о якобы жестоком обращении с мобилизованными. Она призвала обсудить ситуацию во время встречи Владимира Зеленского с канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине.

Гаврищак обратил внимание на политические позиции "Альтернативы для Германии". Партия выступает против дальнейшей военной помощи Украине, поддерживает возобновление закупок российских энергоносителей и критикует расходы Германии на поддержку Киева.

Кроме того, он упомянул публичную поддержку этой политической силы со стороны Илона Маска. По мнению ведущего, распространение непроверенных обвинений в адрес украинских военных может укреплять позиции тех, кто выступает за сокращение международной помощи Украине.

Вайдель уже подхватила эту историю о 14-летнем мальчике и якобы замученных мобилизованных. Требует поднять этот вопрос на встрече Зеленского с Мерцем. Вы понимаете, как они это используют?

– возмутился Гаврищак.

Заявления немецкого политика появились во время визита Зеленского в Берлин, где обсуждали зимний пакет помощи и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. Таким образом, внутренний украинский инцидент стал предметом политической дискуссии в стране, которая остается одним из крупнейших партнеров Украины.

Ведущий связывает международный резонанс с быстрым распространением сообщений через Telegram-каналы и участием людей, которые могли иметь опыт организации подобных акций. Он настаивает на необходимости установить не только непосредственных участников беспорядков, но и тех, кто координировал их действия и обеспечивал информационное сопровождение.

По оценке Гаврищака, правоохранительным органам следует проверить возможные финансовые связи организаторов, деятельность людей, представлявшихся медицинскими работниками, и обстоятельства вовлечения молодых людей в столкновения. Отдельным предметом расследования должны оставаться сообщения о ненадлежащих условиях пребывания военнослужащих в помещении.

Гаврищак о беспорядках на Борщаговке: смотрите видео