Двух участников беспорядков возле ОП задержали: им грозит арест

Под зданием Офиса Президента произошли столкновения 30 июля. Правоохранителям пришлось задержать 2 участников, которые провоцировали конфликт. Их привлекли к ответственности.

Полицейские заверили, что мужчины вели себя агрессивно. Они провоцировали не только участников митинга, но и самих правоохранителей.

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Что делали мужчины

Они устроили словесный конфликт. Также нецензурно выражались в отношении правоохранителей и других граждан. Их задержали не сразу, сначала сделали замечание и попросили прекратить нарушение общественного порядка. Однако молодые люди не реагировали.

Полицейские доставили мужчин в Печерское управление полиции. Там привлекли их к ответственности за мелкое хулиганство.

Как оказалось уже в участке, мужчины – уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения.

Мужчинам грозит до 15 суток административного ареста.

Схватки под ОП: коротко