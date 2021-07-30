Двух участников беспорядков возле ОП задержали: им грозит арест
Источник:Нацполиция
Под зданием Офиса Президента произошли столкновения 30 июля. Правоохранителям пришлось задержать 2 участников, которые провоцировали конфликт. Их привлекли к ответственности.
Полицейские заверили, что мужчины вели себя агрессивно. Они провоцировали не только участников митинга, но и самих правоохранителей.
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Что делали мужчины
Они устроили словесный конфликт. Также нецензурно выражались в отношении правоохранителей и других граждан. Их задержали не сразу, сначала сделали замечание и попросили прекратить нарушение общественного порядка. Однако молодые люди не реагировали.
Полицейские доставили мужчин в Печерское управление полиции. Там привлекли их к ответственности за мелкое хулиганство.Справка. Как оказалось уже в участке, мужчины – уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения.
Мужчинам грозит до 15 суток административного ареста.
Схватки под ОП: коротко
- Под Офисом Президента произошли столкновения между радикалами и представителями ЛГБТ-сообщества 30 июля.
- О пострадавших пока ничего неизвестно. Однако пришлось вмешиваться полиции – правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы утихомирить ситуацию.
- Как известно, участники акции поддерживали принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.
- Во время протеста у здания ОП нашли сумку и подозревали, что там взрывчатка. Догадки, к счастью, оказались ложными.