Поліціянти запевнили, що чоловіки поводилися агресивно. Вони провокували не лише учасників мітингу, але й самих правоохоронців.

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Що робили чоловіки

Вони вчинили словесний конфлікт. Також нецензурно висловлювалися щодо правоохоронців та інших громадян. Їх затримали не одразу, спочатку зробили зауваження та попросили припинити порушення громадського порядку. Однак молодики не реагували.

Поліцейські доставили чоловіків до Печерського управління поліції. Там притягнули їх до відповідальності за дрібне хуліганство.

Довідка. Як виявилось вже у відділку, чоловіки – уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження.

Чоловікам загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

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