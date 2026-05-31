Массовые празднования переросли в столкновения с полицией. Об этом пишет BBC.

Что известно о массовых беспорядках во Франции после финала Лиги чемпионов?

В решающем матче ПСЖ обыграл английский Арсенал в серии пенальти со счетом 4:3, после чего улицы французской столицы заполонили тысячи болельщиков. Празднование быстро переросло в столкновения с полицией.

Напряжение начало расти еще во время самой игры. Беспорядки вспыхнули в момент, когда "Арсенал" вышел вперед в серии пенальти. На Елисейские поля вышло около 20 тысяч человек, после чего толпа начала бесконтрольно запускать фейерверки и сигнальные ракеты. Агрессия охватила не только центр Парижа. Возле стадиона "Парк де Пренс", домашней арены ПСЖ, собралось более тысячи болельщиков. Часть из них начала возводить баррикады из городских велосипедов и поджигать их.

Для контроля ситуации правоохранители привлекли тысячи сотрудников, применяли слезоточивый газ, а в разных частях города фиксировали поджоги, фейерверки и использование сигнальных ракет.

По данным французского Министерства внутренних дел, только в Париже было задержано около 280 человек, а по всей стране – более 400. В результате столкновений пострадали по меньшей мере семь полицейских. Кроме того, известно о госпитализации двух девушек. Также сообщается о повреждении инфраструктуры: уничтожены и повреждены автомобили, остановки общественного транспорта, а также объекты малого бизнеса. В нескольких районах были перебои в работе автобусного, железнодорожного и пригородного сообщения.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал события "абсолютно неприемлемыми" и подчеркнул необходимость более жесткого контроля во время массовых мероприятий. Правоохранители подготовились к празднику заранее. На улицы вывели 22 000 полицейских. Власти хотели избежать трагедий прошлого года.

Напомним, это уже не первый случай масштабных беспорядков во Франции после футбольных триумфов ПСЖ. Подобные инциденты фиксировались и в прошлом году, когда празднование также завершилось столкновениями и гибелью людей.