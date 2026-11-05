Беспорядки в Киевской области: полиция установила уже 130 причастных к стычкам с Нацгвардией

Правоохранители установили личности 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке. В ходе столкновений нападавшие повредили служебный транспорт полиции и военных.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Сколько человек приняли участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке?

Правоохранители установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке в Киевской области.

По данным криминальных аналитиков полиции, 27 из них непосредственно участвовали в противоправных действиях, а еще 24 – вели себя агрессивно, провоцировали конфликты и подстрекали людей к противостоянию с правоохранителями и нацгвардейцами.

В ходе беспорядков были повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Национальной гвардии.

Действия причастных лиц будут оценены в рамках расследований Нацполиции, СБУ и Офиса генпрокурора. Расследование продолжается.

Силовики установили 130 участников провокации под Киевом: смотрите видео

Что известно о провокации в Петропавловской Борщаговке

2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошли столкновения между толпой, полицией и военнослужащими Нацгвардии. Люди пытались проникнуть в здание, которое использовалось в качестве временного пункта дислокации воинской части 3121 НГУ.

В соцсетях распространили фейковые сообщения о том, что в здании якобы незаконно удерживают и пытают около 40 военных.

По данным Нацгвардии, на объекте находились 18 военнослужащих. Четверо из них получили телесные повреждения, поэтому их доставили в госпиталь. Командование заявило, что часть военных ранее самовольно покинула службу. В то же время обстоятельства получения травм и возможные нарушения их прав проверяются.

СБУ утверждает, что конфликт был организован с целью незаконного вывоза одного из нацгвардейцев. Для этого женщина выдавала себя за медика и пыталась проникнуть в здание под предлогом оказания помощи военным.

СБУ сообщила о задержании трех организаторов беспорядков. Им объявили подозрения.