Беспорядки в Запорожье: активисты отстаивают сквер в центре города

В Запорожье продолжается скандал с вырубкой сквера в центре города. В четверг, 9 августа, там произошли беспорядки. Активисты вышли на защиту деревьев, которые местный предприниматель спилил накануне.

На месте парка планируют построить торговый центр.

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Люди сломали забор вокруг строительной площадки и заявили, что будут отстаивать территорию.



В Запорожье жители поломали паркан вокруг строительной площадки

Перед этим они собрались под мэрией, где выразили свое возмущение мэру и депутатам, которые позволили уничтожить парк.

Напомним, к вырубке деревьев причастен депутат от партии "Наш край" запорожского горсовета Владимир Кальцев. Именно его фирме отдали зеленую зону под застройку.