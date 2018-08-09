Заворушення в Запоріжжі: активісти відстоюють сквер у центрі міста

В Запоріжжі продовжується скандал із вирубкою скверу в центрі міста. У четвер, 9 серпня, там сталися заворушення. Активісти вийшли на захист дерев, які місцевий підприємець спиляв напередодні.

На місці парку планує збудувати торговий центр.

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Люди потрощили паркан навколо будівельного майданчика та заявили, що відстоюватимуть територію.



У Запоріжжі мешканці потрощили паркан навколо будівельного майданчика

Перед цим вони зібралися під мерією, де висловили своє обурення меру і депутатам, які дозволили знищити парк.

Нагадаємо, до вирубки дерев причетний депутат від партії "Наш край" запорізької міськради Володимир Кальцев. Саме його фірмі віддали зелену зону під забудову.