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Заворушення в Запоріжжі: активісти відстоюють сквер у центрі міста

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Заворушення в Запоріжжі: активісти відстоюють сквер в центрі міста
Заворушення в Запоріжжі: активісти відстоюють сквер в центрі міста / Фото з відкритих джерел

В Запоріжжі продовжується скандал із вирубкою скверу в центрі міста. У четвер, 9 серпня, там сталися заворушення. Активісти вийшли на захист дерев, які місцевий підприємець спиляв напередодні.

На місці парку планує збудувати торговий центр.

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Люди потрощили паркан навколо будівельного майданчика та заявили, що відстоюватимуть територію.

У Запоріжжі мешканці потрощили паркан навколо будівельного майданчика
У Запоріжжі мешканці потрощили паркан навколо будівельного майданчика

Перед цим вони зібралися під мерією, де висловили своє обурення меру і депутатам, які дозволили знищити парк.

Нагадаємо, до вирубки дерев причетний депутат від партії "Наш край" запорізької міськради Володимир Кальцев. Саме його фірмі віддали зелену зону під забудову.

Теги: Новини України Сутички Новини Запоріжжя Екологія
Джерело: 24 канал
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