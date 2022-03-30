Беспорядочные нападения России могут считать военными преступлениями, – ООН
Источник:CNN
Следователи расследуют 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов. Беспорядочные атаки агрессора могут считать военными преступлениями.
Об этом сообщила глава ООН по правам человека Мишель Бачелет на заседании в Женеве 30 марта.
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Неизбирательные нападения России запрещены международным гуманитарным правом и могут являться военными преступлениями,
– сказала политика.
По ее словам, следователи расследуют 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов, в результате ударов которых были уничтожены:
- больницы;
- водоснабжение;
- административные здания;
- жилые дома.
Массовое уничтожение гражданских объектов и большое количество жертв среди гражданского населения убедительно указывают на то, что основополагающие принципы международного права не были соблюдены.
– отметила Мишель Бачелет.
"Украинский народ переживает "живой кошмар". Военные действия должны немедленно прекратиться. Призываю Россию немедленно принять меры по выводу войск с украинской территории", – добавила глава ООН по правам человека.
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