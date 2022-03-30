Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Николай Лукашик, глава Днепропетровского областного совета. Соответствующее сообщение он опубликовал в 21:35.

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Разрушения – значительные, но жертв нет

Лукашик уточнил, что в нефтебазу в Днепре попали 2 вражеские ракеты. К сожалению, враг уничтожил этот объект. Обломки еще одной ракеты повредили 2 бензовоза. Пострадавших или погибших в результате атаки нет. "Прощения оккупанты не дождутся никогда", – подчеркнул глава областного совета.

Ранее о вражеской атаке сообщил городской глава Борис Филатов. Он объяснил, что по предварительным данным – это был ракетный удар, и просил дождаться официальной информации от ОВА.

Справка. Примерно в 20:12 В Днепре зазвучали предупредительные сирены. Воздушная тревога продолжалась в городе до 21:42.

Удары россиян по нефтебазам Украины

В течение марта захватчики несколько раз наносили ракетные удары по нефтебазам в разных регионах страны. Всюду вспыхивали масштабные пожары.

Какие нефтебазы атаковали:

2 на Ровенщине, одна из которых – в Дубно;

в Луцке;

во Львове;

в селе Калиновка Киевской области;

на Житомирщине.

Как ликвидировали пожар после ракетного удара по Львову: смотрите видео



