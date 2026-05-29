Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", посвященный Дню Киева.

Что опрошенные думают о сквере и фонтане на Бессарабке?

Так, 58% опрошенных полностью поддерживают эту инициативу, еще 21% – скорее поддерживают. В то же время 6% респондентов скорее не одобряют идею, 11% – полностью против нее, а 5% – не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личных формализованных интервью (face-to-face). В исследовании приняли участие 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет. Выборка является репрезентативной по возрасту и полу, а максимальная погрешность составляет не более 2,8%.

Результаты опроса о судьбе Бессарабской площади / "Рейтинг"

Напомним, памятник Ленину на углу бульвара Тараса Шевченко и Крещатика был снесен активистами в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор продолжаются обсуждения относительно того, каким должно быть пространство на этом месте.

В 2025 году появилась инициатива обустроить здесь безбарьерное общественное пространство с фонтаном за счет благотворителей. Сейчас коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже начала закупочные процедуры через систему Prozorro. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, обновление пространства на месте бывшего памятника Ленину предусматривает создание среды по принципам доступности и современного городского дизайна.

Среди ключевых решений – появление двух наземных пешеходных переходов, которые ранее в этой локации отсутствовали. Кроме этого, проект включает озеленение территории, установление скамеек, модернизацию освещения, обустройство пешеходных маршрутов и фонтан, стилистически подобный тому, что функционирует на Владимирской горке.