Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Ничего невозможно": как прошли переговоры

Когда глава российского Минфина попытался затронуть вопрос взаимных экономических интересов, американский чиновник мгновенно прервал его.

"Ничего невозможно, пока война не закончится", – заявил Бессент российскому представителю. Источники отмечают, что в центре внимания встречи находился мирный план президента Дональда Трампа по Украине, поэтому любые отдельные финансовые соглашения или экономическая поддержка России были полностью исключены.

Бойкот европейцев и фото без россиянина

Антон Силуанов впервые с начала полномасштабного вторжения лично прибыл на саммит G20. Приглашение направила администрация Дональда Трампа, что возмутило европейских чиновников.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и другие европейские министры потребовали не допускать российского чиновника к совместной фотосессии и пригрозили бойкотом, потому что итоговое групповое фото участников саммита сделали без представителя России.

Напомним, ранее, как уже сообщалось на нашем сайте, в городе Эшвилл состоялись консультации по мирному плану. Также ранее Дональд Трамп объяснил решение пригласить российского чиновника стремлением искать компромиссы со всеми сторонами.