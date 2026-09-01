Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.
"Нічого неможливо": як минули переговори
Коли очільник російського мінфіну спробував порушити питання взаємних економічних інтересів, американський чиновник миттєво перервав його.
"Нічого неможливо, доки війна не закінчиться", – заявив Бессент російському представнику. Джерела зазначають, що в центрі уваги зустрічі перебував мирний план президента Дональда Трампа щодо України, тому будь-які окремі фінансові угоди чи економічна підтримка Росії були повністю виключені.
Бойкот європейців та фото без росіянина
Антон Силуанов уперше з початку повномасштабного вторгнення особисто прибув на саміт G20. Запрошення надіслала адміністрація Дональда Трампа, що обурило європейських посадовців.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль та інші міністри Європи вимагали не допускати російського чиновника до спільного знімання й пригрозили бойкотом, через що підсумкове групове фото учасників саміту зробили без представника Росії.
Нагадаємо, раніше, як вже повідомлялося на нашому сайті, у місті Ешвіллі відбулися консультації щодо мирного плану. Також нещодавно Дональд Трамп пояснив рішення запросити російського посадовця прагненням шукати компроміси з усіма сторонами.