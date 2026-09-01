Це був перший випадок з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, коли керівник російського міністерства особисто прибув на зустріч G20. Про це пише Clash Report.

Що сказав Трамп?

У відповідь на запитання журналістів щодо причин запрошення представників Москви очільник Білого дому пояснив свою позицію Дональд Трамп наголосив, що вважає вміння знаходити спільну мову запорукою успіху.

Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма,

– заявив президент США.

Рішення американської сторони прийняти російського посадовця викликало різке обурення серед європейських союзників, які наполягають на подальшій міжнародній ізоляції Росії. Зокрема, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль публічно засудив російську агресію проти України та критично оцінив дії США.

Я б волів, щоб американська сторона чітко дала зрозуміти, що його не слід приймати як звичайного гостя,

– сказав Клінгбейль.

Представники європейських країн також поставили ультиматум щодо спільного фото учасників саміту. Вони пригрозили бойкотувати традиційне групове знімання у разі присутності на ньому російського посадовця, через що Сілуанов у підсумку не з'явився на знімку.