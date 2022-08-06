Выход на границы 1991 года – это еще не победа в войне, – Роман Бессмертный

Для того чтобы не допустить отсрочки конфликта должно быть понимание того, кем будет россия после завершения войны. Это станет основой для формирования долгосрочного мира в мире.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный. Он подчеркнул, что рашизм должен быть разгромлен в москве.

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россия должна капитулировать

Если война закончится просто выходом на границу 1991 года, то это, несмотря на достижение колоссального результата, будет отсрочкой,

– заметил политик.

По его мнению, война должна закончиться капитуляцией россии, которую подпишут представители формата "Рамштайн" и страна-агрессор. Эта капитуляция должна предусматривать, что будет представлять собой россия после войны.

Также он пояснил, что формирование ответов на этот вопрос даст ответ о судьбе ядерного оружия. "Боясь ставить эти все вопросы перед собой, мир мельчает. А раз мир мельчает, тогда становится понятно, почему бессильны ООН, ОБСЕ", – подчеркнул дипломат.

Роман Бессмертный назвал 3 вопроса, ответ на которые позволил бы сформировать фундамент долгосрочного мира. По его мнению, это:

россия после войны;

способ, которым должна быть одержана победа;

что должно стать результатом победы.

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Что известно о действиях врага на фронте

русская армия готовится начать наступление на Юге. Командованию противника должны доложить о готовности к этому ориентировочно 6 – 8 августа. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Однако он призвал понимать, что готовность к наступлению еще не означает его начала. Сейчас оккупанты стягивают силы.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов также подтвердил, что оккупанты стягивают на Юг свои войска. В частности говорится о части резервов по важному для них Изюмскому направлению, а также "славной" 35 армии.

Оккупанты усиливают свою группировку на правом берегу Херсонщины, это повлияет на контрнаступление ВСУ. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что ВСУ могут перейти на время не в контрнаступление на этом направлении, а в оборону. Это произойдет до тех пор, пока потенциал вражеской группировки иссякнет.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что оккупанты начали размещать кадыровцев в Херсонской области, чтобы они не позволяли российским солдатам отступать. Это подтвердили и в Генштабе ВСУ,

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