"Бесстрашные и готовые к подвигу": Зеленский и Таран поздравили военных с Днем танкистов

Владимир Зеленский поздравил воинов-танкистов с профессиональным праздником, отметив, что они – "крепкий бронированный кулак украинского войска". По словам президента Украины, они способны остановить и сломить сопротивление любого врага.

Зеленский отметил героизм танкистов на Донбассе и выразил отдельную благодарность погибшим "за мирное будущее Украины".

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Также президент Украины поблагодарил личный состав и ветеранов танковых войск за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга.

Мужество и героизм воинов-танкистов неоднократно подтверждались в боях на востоке Украины во время отпора российской агрессии. Выражаю благодарность за самоотверженный труд ученым, конструкторам, инженерам и работникам украинской танкостроительной отрасли,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина гордится достижениями в создании самых современных боевых машин. Украинский лидер также пожелал украинским танкистам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения стране.

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К поздравлениям присоединился также министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что боевой дух, доблесть, патриотизм наших танкистов является одной из важных составляющих непобедимости ВСУ.

Вы ежедневно демонстрируете мужество, героизм и искреннюю преданность украинскому народу. Бесстрашные и готовые к подвигу,

– подчеркнул глава Минобороны.

Он напомнил, что танковые подразделения Украины принимали участие в:

обороне Донецкого аэропорта,

боях за Луганский аэропорт, под Дебальцево,

самых горячих точках российско-украинской войны.

Во многом именно благодаря им удалось остановить наступление российских войск, добавил Таран. Он также поблагодарил танкистов, что продолжают защищать нашу территориальную целостность, и склонил голову в печали в память о воинах, которые отдали свою жизнь. По мнению Тарана, вместе с танкистами Украине под силу одолеть любого врага.