Зеленський відзначив героїзм танкістів на Донбасі та висловив окрему подяку загиблим "за мирне майбутнє України".
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Також президент України подякував особовому складу та ветеранам танкових військ за вірність військовій присязі, відвагу, сумлінне виконання конституційного обов'язку.
Мужність та героїзм воїнів-танкістів неодноразово підтверджувалися у боях на сході України під час відсічі російській агресії. Висловлюю вдячність за самовіддану працю вченим, конструкторам, інженерам та працівникам української танкобудівної галузі,
– сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна пишається досягненнями у створенні найсучасніших бойових машин. Український лідер також побажав українським танкістам міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння країні.
Привітання з Днем танкіста від штабу ООС: дивіться відео
До привітань долучився також міністр оборони Андрій Таран. Він зауважив, що бойовий дух, звитяга, патріотизм наших танкістів є однією з важливих складових непереможності ЗСУ.
Ви щодня демонструєте мужність, героїзм та щиру відданість українському народові. Безстрашні і готові до подвигу,
– підкреслив очільник Міноборони.
Він нагадав, що танкові підрозділи України брали участь у:
- обороні Донецького аеропорту,
- боях за Луганський аеропорт, під Дебальцево,
- найгарячіших точках російсько-української війни.
Багато в чому саме завдяки їм вдалося зупинити наступ російських військ, додав Таран. Він також подякував танкістам, що продовжують боронити нашу територіальну цілісність, та схилив голову у журбі у пам'ять про воїнів, які віддали своє життя. На думку Тарана, разом з танкістами Україні під силу здолати будь-якого ворога.