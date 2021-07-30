"Сухой закон": выгоден ли Украине запрет алкоголя и табака в магазинах

В Украине хотят разрешить покупать сигареты и алкоголь только в специальных точках. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде, но пока его только рассматривает профильный комитет.

Что говорят эксперты

Эксперты и представители бизнеса к такой инициативе отнеслись весьма скептически. Говорят, что пока законопроект похож на обычное привлечение внимания, ведь, например, за границей подобных практик нет.

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Александра Кравец, юрист Primelex, говорит, что в Украине борьба с вредными привычками граждан началась еще в начале 2000-х.

В частности, был принят ряд законодательных актов, которые тоже ограничивали как покупательские возможности покупателей, так и устанавливали дополнительные условия производителям подакцизной продукции для производства и продажи их товаров.

Неоднократно было увеличено налогообложение алкогольной и табачной продукции, в большинстве городов Украины дополнительно установлено временной промежуток в течение которого запрещено продавать такую ​​продукцию, обязано производителей подакцизных товаров наносить специальную маркировку, предупреждающую о вреде употребления указанной продукции.

Кравец отметила, законопроекты, которые будут побуждать людей более ответственно относиться к потреблению алкогольной и табачной продукции безусловно должны быть одним из приоритетов законодателей, но предложенные ограничения приведут к дополнительной нагрузке на представителей малого и среднего бизнеса, которые будут вынуждены либо остановить продажу алкоголя и табака в уже существующих местах, либо организовывать специализированные точки.

Первое лишит их значительной части дохода, а второе заставит пойти на дополнительные расходы для возможности ведения торговли подакцизными товарами,

– говорит Кравец.

Она добавила, что за период пандемии, бизнес уже понес огромные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать им, установление дополнительной нагрузки на предпринимателей никоим образом не будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff, напомнил, что этот законопроект является очередной неудачной попыткой борцов за здоровый образ жизни сформировать "позитивное общественное мнение". К сожалению, история их ничему не учит.

Ведь в начале XX века в США для борьбы с алкоголем был период "сухого закона", в конце XX века в СССР Горбачев также боролся с алкоголизмом. Ни там, ни там это не дало результатов. В обоих случаях такие меры привели лишь к нелегальному бутлегерству, использованию суррогатов и разгулу преступности.

Такой законопроект – это своего рода очередной троянский конь в попытке урегулировать экономические вопросы. Имея более 50% рынка алкоголя в тени, авторы предлагают запретить продажу легального алкоголя,

– заверил Сорочинский.

Он также добавил, что в законопроекте предусмотрено, что он вступает в силу в день, следующий за днем ​​его опубликования. В таком случае, у бизнеса вообще не будет времени подготовиться к таким радикальным изменениям.

"Официальные продажи упадут, а соответственно снизится сумма уплаченного акциза и поступлений в бюджет – табачные и алкогольные бренды одни из крупнейших налогоплательщиков в стране. Государству это точно не выгодно", – считает Юрий Сорочинский.

В результате, может возникнуть дефицит продукции или очереди, поскольку спрос в начале все еще будет на привычном уровне.

Также, возможен вариант подорожания обычных продуктов питания, так как сети потеряют доход от алкоголя и им нужно будет чем-то заполнить свои потери при тех же постоянных затратах,

– говорит Сорочинский.

Что предлагает законопроект

Соответствующий документ №5805 зарегистрировал в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Причиной такой инициативы называют вредное воздействие алкоголя и табака на организм. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что безопасной дозы алкоголя не существует, а именно алкоголь – главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15 – 49 лет и седьмая причина для всех возрастных групп в мире.

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Также по данным ВОЗ в мире от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают больше, чем от ДТП, употребления наркотиков, или от СПИДа.

Что предлагают в документе:

запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами;

продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.

за нарушение запрета магазины, будут платить штраф – 23 790 гривен.

По мнению автора законопроекта, алкоголь и табак в обычных магазинах попадается на глаза всем покупателям и создает рекламный эффект. Именно поэтому люди покупают такую ​​продукцию даже тогда, когда не намеревались это делать.

Георгий Мазурашу отметил, что вокруг этой инициативы начались распространяться манипуляции. Мол, если удалить алкоголь и табак от населения, то будут меньшие поступления в бюджет.

Нет ничего страшного для бизнеса и для бюджета. Если на какой-то процент граждане будут меньше потреблять алкоголь и табак, то эти деньги вложат в что-то другое – например, продукты или одежду,

– отметил Мазурашу.

Нардеп ожидает, что часть украинцев будут недовольны реализацией такой инициативы. Но, по его мнению, парламентариям нужно набираться политической воли и проводить непопулярные изменения, которые могут вызвать недовольство.