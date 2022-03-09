Без электроэнергии Чернобыльская АЭС достигнет критической температуры за 7 суток

Из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Пока невозможно предсказать, сколько времени есть до потенциального попадания радиации в воздух.

В ответ на вопрос о том, когда радиация может попасть в воздух, глава "Энергоатома" Петр Котин отметил, "когда нагреется – тогда и будет". Он пояснил, чтобы вернуть стандартное питание, нужен "зеленый коридор" для бригады "Укрэнерго", которая может починить и возобновить работу линии.

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Генераторы остановятся – начинайте считать 7 суток, – Котин

"На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за 7 суток при условии прекращения работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и угрозу снимают", – сказал Петр Котин.

В случае если генераторы остановятся, можно начинать считать 7 суток. Однако если в этот период найти источник питания, ситуацию можно взять под контроль.

Также глава "Энергоатома" пояснил, что взрыв на ЧАЭС может произойти только тогда, когда будет прямое попадание снаряда. Если этого не произойдет, будут постоянно повышаться объемы выброса радиоактивного газа в воздух и воду.

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