У відповідь на питання про те, коли радіація може потрапити у повітря, голова "Енергоатому" Петро Котін зазначив, "коли нагріється – тоді і буде". Він пояснив, що аби повернути стандартне живлення, потрібен "зелений коридор" для бригади "Укренерго", яка може полагодити і відновити роботу лінії.

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Генератори зупиняться – починайте рахувати 7 діб, – Котін

"На ЧАЕС критична температура може бути досягнута за 7 діб, за умови припинення роботи генераторів. Але дизель-генератори зараз працюють в нормальному режимі й загрозу знімають", – сказав Петро Котін.

У разі, якщо генератори зупиняться, можна починати рахувати 7 діб. Проте якщо в цей період знайти джерело живлення, то ситуацію можна взяти під контроль.

Також голова "Енергоатому" пояснив, що вибух на ЧАЕС може бути тільки тоді, коли буде пряме потрапляння снаряду. Якщо цього не станеться, то будуть постійно підвищуватись обсяги викиду радіоактивного газу в повітря та воду.

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