Без премий и надбавок: какую зарплату получил Зеленский за сентябрь
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский в сентябре получил 28 тысяч гривен зарплаты. Никаких надбавок или премий в этом месяце главе государства не начислили.
Эта сумма – это должностной оклад президента. Кроме того, 5460 гривен Зеленский отдал на налоги. Об этом сообщили в ОП в ответ на запрос 24 канала.
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Какую зарплату Зеленский получал раньше
За первый год президентства, с мая 2019 года по апрель 2020 года, Зеленский заработал более 320 тысяч гривен. Из этой суммы глава государства заплатил 62 тысячи 541 гривны 82 копейки налогов и сборов.
Его должностной оклад, как и сейчас, составлял 28 тысяч гривен. Однако, не учитывая налоги, президент получает около 22 тысяч гривен.
Зарплата Зеленского в сентябре / запрос 24 канала
Сколько заработали другие политики
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в сентябре получила 104 845 гривен. Должностной оклад должностного лица составляет 70 720 гривен. Однако она еще получила надбавки за выслугу лет и работу в условиях режимных ограничений.
- В сентябре тогда еще первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук заработал 63 957 гривен, уже экс-глава Рады Дмитрий Разумков – 54 497, вторая заместительница председателя Верховной Рады Елена Кондратюк – 53 820.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в прошлом месяце получил более 111 тысяч гривен зарплаты.