Без премий и надбавок: какую зарплату получил Зеленский за сентябрь

Президент Владимир Зеленский в сентябре получил 28 тысяч гривен зарплаты. Никаких надбавок или премий в этом месяце главе государства не начислили.

Эта сумма – это должностной оклад президента. Кроме того, 5460 гривен Зеленский отдал на налоги. Об этом сообщили в ОП в ответ на запрос 24 канала.

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Какую зарплату Зеленский получал раньше

За первый год президентства, с мая 2019 года по апрель 2020 года, Зеленский заработал более 320 тысяч гривен. Из этой суммы глава государства заплатил 62 тысячи 541 гривны 82 копейки налогов и сборов.

Его должностной оклад, как и сейчас, составлял 28 тысяч гривен. Однако, не учитывая налоги, президент получает около 22 тысяч гривен.



Зарплата Зеленского в сентябре / запрос 24 канала

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