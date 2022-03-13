Без разделения на Восток и Запад: ВСУ получают удивительную поддержку по всей Украине

Российским оккупантам приходится бороться не только храбрыми украинскими воинами, но и каждым украинцем. Вместо этого солдаты ВСУ везде получают любовь, уважение и поддержку.

Вся Украина объединилась для того, чтобы одолеть российских оккупантов. Каждый украинец делает все возможное для того, чтобы наши храбрые защитники имели все необходимое, чтобы прогнать врага с нашей земли.

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"Сейчас нет востока или запада, юга или севера"

Украинские герои ощущают невероятную поддержку своего народа. В каждом уголке нашей страны они встречаются с широкими объятиями и готовы предоставить все, что им необходимо.

Украинский народ поддерживает своих защитников: видео

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