Вся Україна об'єдналася для того, щоб здолати російських окупантів. Кожен українець робить все можливе, аби наші хоробрі захисники мали все необхідне для того, щоб прогнати ворога з нашої землі.

Цікаво Мабуть, везуть памперси для війська Росії, – активіст про блокування фур на кордоні з Польщею

"Зараз немає сходу чи заходу, півдня чи півночі"

Українські герої відчувають неймовірну підтримку свого народу. У кожному куточку нашої країни їх зустрічають з широкими обіймами та готові надати все, що їм необхідно.

Український народ підтримує своїх захисників: відео

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