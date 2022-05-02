О важности социальных сетей в современной политике рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австралийскому каналу Nine Network, сообщает 24 канал.

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"Это современный инструмент и это современное оружие"

По словам президента, социальные сети являются современным оружием в борьбе с агрессором. Это оружие, которое не уносит жизни, а просто доносит правду. Это оружие, с которым сегодня борются все украинцы.

Мы используем те или иные средства массовой информации, чтобы донести свою информацию. Люди сами анализируют то, что мы показываем,

– резюмировал Зеленский.

Он уверен в том, что в современном мире информационная война не менее важна, чем вооруженная война. Также Владимир Зеленский отметил, что без этого оружия, без информации, без социальных сетей люди за океаном, в других государствах не знали бы всей правды и не знали бы до конца, что происходит в Украине.

"Самая мощная коммуникация, которая должна присутствовать в сегодняшней политике"

Верховный Главнокомандующий ВСУ отметил, что в современной политике использование социальных сетей является мощнейшей коммуникацией с иностранным сообществом и украинским народом.

Это то, чего я добивался с первого дня своего президентства, несмотря на то, что тогда не было полномасштабного вторжения. Это максимальная открытость. Люди должны понимать кто ты, за что ты борешься, какие у тебя принципы и какие у тебя ценности,

– поделился Зеленский.

Он также вспомнил, что во время рекламных кампаний политиков многие из них объявляют обещания, которые впоследствии забывают сами и не выполняют. По мнению Владимира Зеленского, если по тем или иным обстоятельствам не получилось выполнить свое обещание, люди должны знать причину этого и поддерживать эти решения. Для того и используются социальные сети, чтобы народ был максимально информирован, что происходит в их стране и какие решения были приняты.

"Люди должны знать, что делает их президент каждый день"

Зеленский рассказал, что возможности иметь собственное время для себя у него нет, поскольку в стране война и всегда нужно быть готовы принимать решения. По его словам, он воюет каждый день, как украинские бойцы, медики, волонтеры и простые граждане. Также отметил важность информировать людей за рубежом и международных партнеров по делам Украины, его народа и борьбы за независимость и свободу.

Но сегодня война и люди должны знать, что делает их президент каждый день. Он воюет и все делает для этого. Люди за границей, которые нас поддерживают, партнеры должны также понимать, что происходит и как мы боремся,

– подчеркнул президент Украины.

Главное из интервью Зеленского австрийскому СМИ:

По словам Зеленского, его популярность в мире из-за войны в Украине – не исключительная, поскольку лидер любой другой страны, где ведется полномасштабная война, вел бы аналогично и поддерживал бы народ.

Президент Украины рассказал, что почувствовал после освобождения Киевщины от оккупации, когда весь мир увидел, на какие зверства способен русский народ.

Неудивительно, что Владимир Зеленский – цель номер один для России в Украине. По меньшей мере, 10 покушений на него уже удалось сорвать. Он поделился своей позицией относительно покушений.

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