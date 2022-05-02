Про важливість соціальних мереж у сучасній політиці розповів Президент України Володимир Зеленських в інтерв'ю австралійському каналу Nine Network, повідомляє 24 канал.

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"Це сучасний інструмент і це сучасна зброя"

За словами президента, соціальні мережі є сучасною зброєю у боротьбі з агресором. Це зброя, яка не забирає життя, а просто доносить правду. Це зброя, з якою сьогодні борються всі українці.

Ми використовуємо ті чи інші засоби медіа, щоб донести свою інформацію. Люди самі аналізують те, що ми показуємо,

– резюмував Зеленський.

Він впевнений в тому, що в сучасному світі інформаційна війна не менш важлива ніж збройна війна. Також Володимир Зеленський зауважив, що без цієї зброї, без інформації, без соціальних мереж люди за океаном, в інших державах не знали б всієї правди і не знали б до кінця, що відбувається в Україні.

"Найпотужніша комунікація, яка повинна бути присутня в сьогоднішній політиці"

Верховний Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в сучасній політиці використання соціальних мереж є найпотужнішою комунікацією з іноземною спільнотою та українським народом.

Це те, чого я добивався з першого дня свого президентства, попри те, що тоді не було повномасштабного вторгнення. Це максимальна відкритість. Люди повинні розуміти хто ти, за що ти борешся, які у тебе принципи і які у тебе цінності,

– поділився Зеленський.

Він також пригадав, що під час рекламних кампаній політиків, багато з них оголошують обіцянки, які згодом забувають самі і не виконують. На думку Володимира Зеленського, якщо з тих чи інших обставин не вийшло виконати свою обіцянку, люди повинні знати причину того і бути поруч такого рішення. Для того й використовуються соціальні мережі, щоб народ був максимально інформований, що відбувається в їхній країні і які рішення були чи не були прийнятті.

"Люди повинні знати, що робить їхній президент щодня"

Зеленський розповів, що можливості мати власний час для себе він не має, оскільки в країні війна і завжди потрібно бути напоготові приймати рішення. За його словами, він воює щодня, як українські бійці, медики, волонтери та прості громадяни. також наголосив на важливості інформувати людей за кордоном та міжнародних партнерів у справах України, його народу та боротьби за незалежність та свободу.

Але сьогодні війна і люди повинні знати, що робить їхній президент щодня. Він воює і все для цього робить. Люди за кордоном, які нас підтримують, партнери повинні також розуміти, що відбувається і як ми боремося,

– підкреслив президент України.

Головне з інтерв'ю Зеленського австрійському ЗМІ:

За словами Зеленського, його популярність у світі через війну в Україні – не виняткова, оскільки лідер будь-якої іншої країни, де ведеться повномасштабна війна, поводився б аналогічно та підтримував би народ.

Президент України розповів, що відчув після звільнення Київщини від окупації, коли весь світ побачив, на які звірства здатен російський народ.

Не дивно, що Володимир Зеленський є ціллю номер один для Росії в Україні. Щонайменше 10 замахів на нього вже вдалось зірвати. Він поділився своєю позицією щодо замахів.

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