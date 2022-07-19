Без стола, но снова на несколькометровом расстоянии: путин встретился с лидером Ирана

Каждый выход российского диктатора путина из бункера становится поводом для мемов в соцсетях. Во время встречи с лидером Ирана Али Хаменеи глава кремля сел в нескольких метрах от него.

Это вызвало волну новых мемов в соцсетях. Даже, несмотря на то, что эта встреча не состоялась за длинным столом в кремле.

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Визит путина в Иран

Рупор кремля дмитрий песков сообщил, что путин уже встретился с президентом Ирана Ибрагимом Райси. После этого он отправился на переговоры к верховному лидеру страны. Фото с этой встречи и стало мемом.



Мемы о путине в Иране не заставили себя ждать / Фото из соцсетей

Также в сети начали размышлять над тем, почему встреча не проходит за тем же легендарным столом из кремля, который стал звездой встреч путина с иностранными лидерами, в частности президентом Франции Эмануэлем Макроном перед полномасштабным вторжением.



Так вот почему на встрече нет стола / Скриншот

Хотя кое-кто и видит стол на фото со встречи кремлевского диктатора и лидера Ирана.



Сыграем в игру "найди 15-метровый стол" / Фото из соцсетей

Фантазия украинцев не знает границ, поэтому в сети предполагают, что это именно лидер Ирана не захотел сидеть близко рядом с диктатором.



Лидер Ирана не подпустил к себе путина / Скриншот



Так выглядит российское "величие" и "мощность" / Скриншот

пути боится заболеть

С начала пандемии коронавируса всех чиновников, желавших встретиться с путиным, обязали отсидеть 2 недели на самоизоляции. По данным СМИ, некоторые политики провели полгода на карантине – более 150 дней. Это даже спровоцировало проблемы в семьях, ведь работники администрации редко бывают дома.

Но это только вершина айсберга. Самый абсурд заключается в том, что приближенных к диктатору чиновников заставляют по несколько раз в неделю сдавать кал на анализ.

Вся эта истерия путина со страхом заболеть перешла и на встречи с иностранными лидерами. Когда перед полномасштабным вторжением россии в москву приезжали иностранные лидеры, переговоры проходили за длинным столом. После этого сеть взорвалась мемами о диктаторе и его столе.

Почему путин полетел в Иран

Мировая изоляция диктатора дается в знаки, поэтому количество зарубежных визитов у него существенно уменьшилось. Однако поездка путина в Иран причастна к теме войны в Украине – диктатор хочет купить иранские беспилотники для того, чтобы использовать их против нашей страны.

Власти Ирана заявляют, что не будут продавать беспилотники россии, однако советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть данные о том, что Тегеран готовится продать несколько сотен беспилотников.

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