Без тепла и электроэнергии: Ахтырка после разрушения ТЭЦ – разящие кадры
4 марта 2022 , 22:44Читати новину українською
Оккупанты нанесли мощный авиаудар на Сумщине. Город Ахтырка продолжает оставаться без тепла и электроэнергии.
Дело в том, что разрушились котлы и машинное отделение Ахтырской ТЭЦ. Город приходит в себя после разрушения российской армией.
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В частности, разрушены опоры и оборваны линии электропередач. Речь идет о как высоковольтных, так и линиях электропередач облэнерго.
Во время удара погибли 5 работников ТЭЦ. Они как раз находились там во время бомбардировки оккупантов.
Последствия ужасного удара по ТЭЦ / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого