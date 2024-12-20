Без тепла в Киеве сейчас 630 жилых домов, много лечебных учреждений, школ и садиков

Россия утром 20 декабря атаковала ракетами Киев. Из-за обстрелов без тепла в столице сейчас 630 жилых домов, много лечебных учреждений, школ и садиков.

Обломки повредили тепломагистраль в Голосеевском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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В Киеве проблемы с отоплением после атаки

Утром Россия выпустила по Киеву около 8 ракет. Больше всего от атаки пострадал Голосеевский район.

Там повреждено офисное здание, кровли домов, дорожное покрытие. Кроме того, произошла разгерметизация газовой трубы, которая стала причиной пожара, уничтожившего 5 автомобилей.

В результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов,

– также сообщил Кличко.

Ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий.

Также, предварительно сообщается об одной жертве и одном пострадавшем человеке в этом районе. Есть несколько травмированных и других районах Киева.