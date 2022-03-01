Враг сосредотачивается на захвате Мариуполя: нет никаких успехов

Российские оккупанты продолжают грезить идеей захвата города Мариуполь на Донетчине. Однако у них ничего не выходит.

Усилия врага сосредотачиваются и на Донбассе. Однако у них нет никакого успеха.

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Генштаб: Оккупанты не достигли цели

Мариуполь остается подконтрольным Украине. Хотя захватчики изо всех сил пытаются захватить украинский город.

В частности, враги снова используют 1 и 2 армейских корпуса. Также есть подразделения при поддержке артиллерии России.

Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли,

– констатировали в Генштабе.

Отметим, пока захватчикам не удается оккупировать Мариуполь, в городе продолжают работать диверсанты. Они распространяют информацию о якобы "коридорах для эвакуации" жителей.

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