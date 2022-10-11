В Киеве, Львове и ряде других регионов Украины внезапно исчез свет

Вечером 11 октября обесточили некоторые регионы Украины. Взрывов и воздушной тревоги не было – местные СМИ сообщают о перегрузке сети.

Около 19:00 11 октября во Львове, Киеве, Виннице и других крупных городах внезапно пропало электричество. Местные власти, кроме киевских, не сообщали о плановых отключениях, однако нужно быть готовыми ко всему, ведь оккупанты массированно обстреливают энергоинфраструктуру Украины.

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Где и почему пропало электричество

Украинцы только отошли от воздушных тревог и взрывов и хотели уже выдохнуть с облегчением, как в их домах внезапно исчез свет. Известно, что обесточены регионы таких областей:

Киевской;

Львовской;

Хмельницкой;

Винницкой;

Черкасской;

Черниговской;

Сумской.

Об этом сообщили в телеграм-канале мониторинга активности оккупантов.

Какая ситуация в столице

Ранее в КГГА сообщали о том, что возможны веерные отключения электроэнергии. Хотя мэр города Виталий Кличко уверял, что ситуацию с энергосетями удалось стабилизировать, однако никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций.

В ДТЭК "Киевские электросети" еще накануне утвердили график почасовых отключений электроснабжения в Киевской области. Однако местные медиа сообщают, что отключение произошло незапланированно.

Технические проблемы с сетью во Львове

В 19:35 глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова осталась без электроснабжения. Электрики работают над тем, чтобы оперативно решить проблему.

Вы также можете помочь нашей энергосистеме: пожалуйста, максимально снизьте потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 – это поможет пройти критические нагрузки,

– заметил Козицкий.

Он призвал львовян пытаться не использовать электрообогреватели, бойлеры, посудомоечные машины, микроволновки и другие устройства, принадлежащие к наиболее энергозатратным приборам.

Мэр города Андрей Садовый заявил, что из-за ракетных ударов из строя выведены 4 важные электроподстанции. Он попросил с пониманием отнестись к этой кризисной ситуации и призвал экономить использование электроэнергии.

Враг пытается нас дестабилизировать, но мы не сдадимся,

– написал Садовый.

В Хмельницком аварийное отключение

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в 19:19 сообщил, что отключение электроэнергии в части общины не плановое, а аварийное. Позже стало известно, что это из-за технических проблем на одной из подстанций. Около 50% потребителей сейчас без электричества.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий отметил, что, возможно, будет ограничено водоснабжение.

Если в течение часа не смогут возобновить электроснабжение, то вынуждено будет приостановлено и водоснабжение. Обращаюсь ко всем с просьбой максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 – это поможет пройти критические нагрузки,

– написал Гамалий.

Тернополь, Винница и Черкассы

В Тернополе ранее сообщалось о почасовом выключении электроснабжения. Происходит это из-за обстрелов соседних областей, к которым подключена Тернопольская подстанция.

В Винницкой области возник дефицит мощностей, из-за перегрузки линий электропередач. На юго-востоке области введены ограничения. Гендиректор "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук заявил, что если ситуация не стабилизируется, то ограничения введут также в областном центре.

В Черкасской области с 16:10 применяют графики аварийных отключений (ГАО – 24 канал). О времени их окончания местные власти известят дополнительно. Социально значимые объекты области отключаться от электричества не будут.

Северные области Украины

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что около 60 тысяч абонентов остаются без подачи электроэнергии. Больше всего жителей без света в Шосткинском районе.

Веерные отключения будут, пока будет продолжаться стабилизация системы. График отключений сможем предоставить с 12 октября, это связано с отладкой системы, которая пока работает в аварийном режиме. Уличное освещение выключать не будем,

– сказал глава области.

Накануне глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал о возможных аварийных отключениях электричества и призвал жителей области ограничить использование энергозатратных устройств. "Суспільне" также написало, как черниговцы запасаются батарейками и павербанками.

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