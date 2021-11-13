Без зарплаты и права голосовать: в Латвии существенно урезали права невакцинированным депутатам
Источник:Baltic News Network
В Латвии невакцинированным депутатам запретят голосовать и участвовать в обсуждениях. Также они останутся без зарплаты.
Соответствующее решение поддержал парламент страны большинством голосов (62 из 100) 12 ноября. Что интересно, депутаты лишатся права участвовать даже в онлайн-обсуждениях.
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Строгие ограничения для невакцинированных депутатов приняли в Латвии
Местный парламент 12 ноября 62 голосами из 100 решил, что невакцинированные депутаты в Латвии:
- Не будут получать зарплаты и компенсации.
- Утратят право голосовать.
- И не смогут участвовать в обсуждениях, причем даже онлайн.
Решение вступит в силу с 15 числа.
Все ограничения немедленно будут убирать, когда депутат покажет сертификат о вакцинации против коронавирусной болезни (или справку о перенесенном заболевании / отрицательном результате теста ПЦР).Важно. Власти Латвии убеждены: единственная причина, которая оправдывает отсутствие у депутата Сейма прививки — вывод врачей о том, что ее следует отложить.
К слову, невакцинированных в Сейме – всего 9 из 100 (в Украине ситуация в Верховной Раде гораздо хуже). Есть, конечно, и такие, которые считают подобные ограничения нарушением конституции, и сетуют, что нигде в Евросоюзе подобных ограничений нет.
Обратите внимание и на следующее:
- В Латвии с 15 ноября начнет действовать обязательная вакцинация против COVID-19 для учителей, медиков и работников социальной сферы. Что-то похоже сделали и в Украине – с 8 ноября, но у нас это касается пока лишь учителей и государственных служащих.
- А вот в Сингапуре в жесткости решений пошли даже дальше – уже с декабря власти страны перестанут оплачивать лечение коронавируса тем людям, которые не вакцинировались против болезни.