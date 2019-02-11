Без галстука и с новым лицом: в сети показали, как изменился Путин

Президент России Владимир Путин привлек внимание пользователей социальных сетей после того, как 9 февраля встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Хозяин Кремля появился на встрече и на публике в новом образе и с очень свежим лицом.

"Путин и Жээнбеков провели в Сочи неформальную встречу в формате "без галстука" и "в свитере", – сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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Путин и Жээнбеков провели в Сочи неформальную встречу в формате «без галстука» и «в свитере» pic.twitter.com/KzpRd8dLDT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 февраля 2019 г.

На новый вид Путина сразу же обратили внимание интернет-пользователи. Они начали предполагать, что президенту России явно "подправили" лицо и здесь не обошлось без помощи хирургов.

опять ботоксом обкололся — Карина Николаева (@karina97647077) 9 февраля 2019 г.

"Сегодня – новые фото на странице журналиста кремлевского пула: к президенту Кыргызстана отправили новый вариант Путина, с новым стилем, новой накачкой физиономии силиконом!", – написал в Facebook украинский блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

В следующий раз проведут без трусов и с крестиком — Лёха (@APantilov) 9 февраля 2019 г.

Ботоксный красавчик — ДонУкр (@MatrixArktika78) 10 февраля 2019 г.

А это точно фюрер? — Садловский Юрий (@georgy6025) 10 февраля 2019 г.