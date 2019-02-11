00:47
11 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Без галстука и с новым лицом: в сети показали, как изменился Путин

      65 Читати новину українською
      Владимир Путин в свитере и со свежим лицом
      Владимир Путин в свитере и со свежим лицом / Twitter-страница Дмитрия Смирнова

      Президент России Владимир Путин привлек внимание пользователей социальных сетей после того, как 9 февраля встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Хозяин Кремля появился на встрече и на публике в новом образе и с очень свежим лицом.

      "Путин и Жээнбеков провели в Сочи неформальную встречу в формате "без галстука" и "в свитере", – сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

      Смотрите также: Как на Медведева лифт нападал: появилось курьезное видео с российским премьером

      На новый вид Путина сразу же обратили внимание интернет-пользователи. Они начали предполагать, что президенту России явно "подправили" лицо и здесь не обошлось без помощи хирургов.

      "Сегодня – новые фото на странице журналиста кремлевского пула: к президенту Кыргызстана отправили новый вариант Путина, с новым стилем, новой накачкой физиономии силиконом!", – написал в Facebook украинский блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

       

      blog_ava
      По всей России с стычками и задержаниями прошел "Марш материнского гнева": что это такое
      10 февраля
      4065
      Теги: Новости России Новости политики Курьезные новости Владимир Путин
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 февраля: Последствия возгласа полиции "Ложись, Бандеры", угрозы священникам
      10 февраля , 23:29 Главные новости 10 февраля: Последствия возгласа полиции "Ложись, Бандеры", угрозы священникам
      132
      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      10 февраля , 23:00 Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      Сергій Лещенко 48
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      10 февраля , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 438
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      10 февраля , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 620
      Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      10 февраля , 20:01 Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      384
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Мы хотим, чтобы россияне знали правду о Путине, – отец погибшего в катастрофе "Боинга 777"
       29 мая 2018 , 16:58
      Опасная стратегия Трампа: западные СМИ о причинах выхода США из ЮНЕСКО и его последствиях
       13 октября 2017 , 15:09
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук