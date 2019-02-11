00:29
11 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Без краватки і з новим обличчям: у мережі показали, як змінився Путін

      82 Читать новость на русском
      Володимир Путін у светрі та зі свіжим обличчям
      Володимир Путін у светрі та зі свіжим обличчям / Twitter-сторінка Дмитра Смирнова

      Президент Росії Володимир Путін привернув увагу користувачів соціальних мереж після того, як 9 лютого зустрівся з президентом Киргизстану Сооронбаєм Жеенбековим. Господар Кремля з’явився на зустрічі та на публіці в новому образі та з дуже свіжим обличчям.

      "Путін і Жеенбеков провели в Сочі неформальну зустріч у форматі "без краватки" і "в светрі", – повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

      Дивіться також: Як на Медведєва ліфт нападав: з’явилось курйозне відео із російським прем'єром

      На новий вигляд Путіна відразу ж звернули увагу інтернет-користувачі. Вони почали припускати, що президентові Росії явно "підправили" обличчя і тут не обійшлося без допомоги хірургів.

      "Сьогодні – нові фото на сторінці журналіста кремлівського пулу: до президента Киргизстану відправили новий варіант Путіна, з новим стилем, новою накачкою фізіономії силіконом!", – написав у Facebook український блогер і політичний експерт Олексій Голобуцький.

       

      blog_ava
      Українські військові знищили БМП проросійських бойовиків на Донбасі: яскраве відео
      10 лютого
      6436
      Теги: Новини Росії Новини політики Курйозні новини Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      10 лютого , 23:03 Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      1322
      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      10 лютого , 23:00 Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      Сергій Лещенко 229
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      10 лютого , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 423
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      10 лютого , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 593
      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      10 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      4283
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук