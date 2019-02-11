Без краватки і з новим обличчям: у мережі показали, як змінився Путін

Президент Росії Володимир Путін привернув увагу користувачів соціальних мереж після того, як 9 лютого зустрівся з президентом Киргизстану Сооронбаєм Жеенбековим. Господар Кремля з’явився на зустрічі та на публіці в новому образі та з дуже свіжим обличчям.

"Путін і Жеенбеков провели в Сочі неформальну зустріч у форматі "без краватки" і "в светрі", – повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

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Путин и Жээнбеков провели в Сочи неформальную встречу в формате «без галстука» и «в свитере» pic.twitter.com/KzpRd8dLDT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 февраля 2019 г.

На новий вигляд Путіна відразу ж звернули увагу інтернет-користувачі. Вони почали припускати, що президентові Росії явно "підправили" обличчя і тут не обійшлося без допомоги хірургів.

опять ботоксом обкололся — Карина Николаева (@karina97647077) 9 февраля 2019 г.

"Сьогодні – нові фото на сторінці журналіста кремлівського пулу: до президента Киргизстану відправили новий варіант Путіна, з новим стилем, новою накачкою фізіономії силіконом!", – написав у Facebook український блогер і політичний експерт Олексій Голобуцький.

В следующий раз проведут без трусов и с крестиком — Лёха (@APantilov) 9 февраля 2019 г.

Ботоксный красавчик — ДонУкр (@MatrixArktika78) 10 февраля 2019 г.

А это точно фюрер? — Садловский Юрий (@georgy6025) 10 февраля 2019 г.