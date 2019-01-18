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      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду

      Право на достоинство 8 Читати новину українською

      Хоч би як влада хотіла й далі користуватися послугами старих суддів – шанси протягнути їх в Антикорупційний суд є мінімальними. Адже в таких претендентів надто очевидні проблеми з поясненням попередніх рішень чи майна. Тому відстояти їх перед поважними міжнародними експертами політикам не вдалося. Принаймні на цьому етапі.

      Рада міжнародних експертів, за яку ми з вами так довго боролися, заветувала 47 зі 113 кандидатів в Антикорупційний суд. Чудовий, як на мене, результат. Політиками не вдалося протягнути своїх "сірих конячок".

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      Нам розповідали казки, що квартири й машини цих кандидатів придбані на гроші батьків, які з 1980-х років складали копійчину до копійчини або спродали останнє для блага дітей. Ще нас переконували, що бути радником високопосадовця чи дружиною помічника депутата – це не злочин. І це правда. Ось тільки, як такі радники, родичі й партнери судитимуть? Згідно із законом – чи як свояків? Відповідь, на мою думку, очевидна.

      Все це чудово розуміли міжнародні експерти, які спрацювали просто на відмінно. Вони діяли за міжнародним стандартом: обґрунтованого сумніву в доброчесності, професійності чи незалежності кандидата достатньо, аби відмовити кандидату у призначенні. 

      Ось як це працює. Наприклад, міжнародні експерти хотіли дізнатися, звідки у батька кандидата (звичайного пенсіонера), мільйон на подарунок синові, і чи немає тут приховування доходів. Якщо кандидат не може пояснити походження коштів або докази кандидата не переконують експертів, то вони виключають його з конкурсу.

      До речі, саме такий стандарт оцінювання кандидатів мала б застосовувати й Вища кваліфкомісія суддів, зокрема, в конкурсі до Верховного суду, проте, не зробила цього. Ба більше, кваліфікаційна комісія відхилила дві третини негативних висновків Громадської ради доброчесності, оскільки вину кандидата, мовляв, не було встановлено вироком суду.

      Так потрапив до Верховного суду, наприклад, Богдан Львов, щодо якого велося кримінальне провадження за втручання систему документообігу суду. Наведу ще кілька прикладів неадекватності Вищої кваліфкомісії суддів і її керівника Сергія Козьякова, які дуже-дуже-дуже довіряли кандидатам до найвищої судові інстанції.

      львов богдан
      Богдан Львов 

      Наприклад, у 2016 році тодішня кандидатка, а тепер суддя Верховного суду Ольга Ступак, у минулому теж суддя, пояснила, що свекруха придбала для неї будинок під Києвом за майже два мільйони завдяки доходам від роздрібної торгівлі ягодами на ринку. І кваліфкомісія вдовольнилася цим поясненням. 

      Або історія з суддею Михайлом Вільгушинським, який у конкурсі до Верховного суду пояснив появу в себе дорогого авто тим, що друг, без його відома, подарував і оформив на нього автомобільВін навіть надав записку від друга на підтвердження. ВККС не побачила у цьому нічого смішного й допустила його до конкурсу у Верховний суд України.

      Вільгушинським
      Михайло Вільгушинський

      Ось в такі казки вірили члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на чолі з Сергієм Козьяковим. До речі, знаєте скільки наших податків заробляють ці любителі суддівських казок? Майже 250 тисяч гривень наших податків на місяць. Гарно правда?

      Сергієм Козьяковим
      Сергій Козьяковий

      Міжнародні експерти в такі історії не вірять і нещадно викидали кандидатів. Нагадаю, що в підсумку міжнародники викинули з конкурсу 47 зі 113 кандидатів в Антикорупційний суд. Розповім трішки більше про тих, хто ж рвався в Антикорупційний суд.

      Кандидати з не пояснюваним майном. У цій категорії – 41 кандидат, щодо яких є були у брехні в електронних деклараціях, незаконному збагаченні, приховуванні майна, заниженні вартості майна, приховуванні доходів чи несплаті податків. Так, міжнародні експерти поставила під сумнів доброчесність судді Валерії Чорної, яка користується квартирою матері-пенсіонерки. Хоча суддя не декларує вартість квартири, начебто не маючи такої інформації, орієнтовна вартість становити майже два з половиною мільйони.

      А ще суддя з Києва Юрій Бурбела. Він користується таунхаусом вартістю майже два мільйони, який належить його дочці. Або львівський суддя Роман Головатий, який разом із дружиною і декларують 100 тисяч доларів готівкою, хоча рівень доходів родини примушує захоплюватися ощадливістю, яка зберегла їм таку суму. Водою і хлібом, мабуть, люди багато років живуть.

      А окремі кандидати купували автівки у спеціальному салоні для чиновників "Усі авто по п'ять з половиною тисяч доларів". Річ у тому, що донедавна всі готівкові розрахунки між фізичними особами на суму понад 150 тисяч гривень могли потрапити під фінансовий моніторинг, тому в деклараціях чиновників часто бачимо автомобілі вартістю 149 тисяч гривень.

      Ось, наприклад, екс-суддя Андрій Квятковський придбав KIA Sportage 2016 року за 150 тисяч гривень, тоді як ринкова вартість такого автомобіля становить, щонайменше, 550 тисяч гривень. Звичайно міжнародні експерти пропонують викинути його з конкурсу в Антикорупційний суд.

      KIA Sportage 2016 року
      Авто, яке придбав екс-суддя Квятковський за 150 тисяч гривень

      Ще кандидати, викинуті з конкурсу міжнародниками, грішили сумнівними рішення. Наприклад, вилетіло троє суддів Майдану, найвідоміша серед яких київська суддя Оксана Голуб, що забрала водійські права в учасника поїздки до Межигір'я. Для порівняння Вища кваліфкомісія суддів без проблем пускала таких кандидатів на конкурс до Верховного суду.

      Та що там сумнівні рішення. Міжнародні експерти викидали кандидатів навіть на неетичну поведінку. Наприклад, екс-суддю Руслана Хитрика, який у 2015 році посеред робочого дня у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП з постраждалими. До речі, того ж дня суддя розглянув 12 справ і навіть притягнув іншого водія до відповідальності за нетверезе кермування.

      дтп суддя
      Екс-суддя Руслана Хитрика спричинив ДТП з постраждалими

      Чи, наприклад, міжнародники заветували суддю з Києва Вікторію Жовноватюк, яка порушила правила дорожнього руху і стала відомою через грубе спілкування з патрульними. Крім того, її чоловік є помічником народного депутата від БПП Руслана Сольвара.

      Ось так міжнародні експерти викидали з конкурсу кандидатів в антикорупційний суд, в той час як Вища кваліфікаційна комісія Козьякова пускала у Верховний суд людей з аналогічними історіями. Мені здається, тепер всім зрозуміло, чому ми так довго витискали з Порошенка і його БПП право вето для міжнародних експертів.

      Що відбуватиметься далі? До 26 січня Громадська рада міжнародних експертів і Вища кваліфкомісія суддів Козьякова мають спільно розв'язати питання подальшої участі в конкурсі кандидатів, яких заветували міжнародники. Кандидати, за доброчесність і професійність яких не проголосують, щонайменше, три міжнародних експерти й дев'ять членів ВККС, припинять участь у конкурсі. Чого ми їм усім щиро бажаємо.

      Вже за місяць розповім вам про фінальні результати конкурсу в Антикорупційний суд. Наразі можемо порадіти ефективній роботі міжнародних експертів, що показали, як саме має відбуватися чесний конкурс і яким високим критеріям мають відповідати кандидати в суді. 

      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Антикоррупционный суд Судьи Право на достоинство Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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