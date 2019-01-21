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      Без Томоса Порошенко не шел бы в президенты, – политолог

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Действующий Президент Украины Петр Порошенко еще официально не заявил о своем намерении идти на второй срок, однако его политическая реклама пестрит на многих билбордах страны. Кроме того, гарант совершил путешествие поУкраине, чтобы показать верующим Томос, зато в сети такие меры назвали предвыборным "Томос-туром".

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

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      По его мнению, Петр Порошенко тянет время, чтобы дождаться окончательного списка всех кандидатов на должность главы государства.

      По словам инсайдеров, у Банковой были определенные сомнения относительно второго срока действующего гаранта, однако после предоставления Украине Томоса у них "открылось второе дыхание". К слову, без Томоса Порошенко даже не смог бы сформировать повестку дня. Это действительно то, что помогает ему держаться в топе,
      – заявил Давидюк.

      Также он добавил, что процент, или даже полтора Порошенко получил благодаря Томосу.

      Напомним, что среди уже зарегистрированных кандидатов – двенадцать политиков. Пока ни Петр Порошенко, ни Юлия Тимошенко, ни Владимир Зеленский не подали свои документы в Центральную избирательную комиссию.

      Теги: Новости Украины Томос Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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