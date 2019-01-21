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      Без Томосу Порошенко не йшов би у президенти, – політолог

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з вільних джерел

      Чинний Президент України Петро Порошенко ще офіційно не заявив про свій намір йти на другий термін, проте його політична реклама майорить на багатьох білбордах країни. Крім того, гарант здійснив подорож Україною, аби показати вірянам Томос, натомість у мережі такі заходи назвали передвиборчим "Томос-туром".

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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      На його думку, Петро Порошенко тягне час, аби дочекатися остаточного списку усіх кандидатів на посаду глави держави. 

      За словами інсайдерів, у Банкової були певні сумніви щодо другого терміну чинного гаранта, проте після надання Україні Томоса у них "відкрилося друге дихання". До слова, без Томоса Порошенко навіть не зміг би сформувати порядок денний. Це дійсно та річ, яка допомагає йому триматися у топі,
      – заявив Давидюк.

      Також він додав, що відсоток, або ж навіть півтори Порошенко отримав через Томос. 

      Нагадаємо, що наразі серед вже зареєстрованих кандидатів – дванадцять політиків. Поки що ані Петро Порошенко, ані Юлія Тимошенко, ані Володимир Зеленський не подали свої документи до Центральної виборчої комісії. 

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Томос
      Джерело: 24 канал
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