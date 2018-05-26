Без ведома Путина "Боинг 777" не сбили бы, – дипломат

Россия будет размывать ответственность за сбитый в 2014 году над Донбассом "Боинг 777". Но в вооруженных силах существует четкая иерархия, и без разрешения высших должностных лиц Кремля, включая Путина, трагедии не было бы. Поэтому важно, чтобы суд над виновными таки состоялся.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Как отмечает дипломат, обнародованный Объединенной следственной группой отчет еще не окончательный. Следствие продолжается. Но теперь известно, что "Бук" был приписан к 53 зенитно-ракетной бригады вооруженных сил России, которая дислоцируюется в Курске. Также следователи заявили, что есть около ста фамилий тех, кто причастен к сбиванию лайнера. Их пока не называют, так как уместнее это сделать в суде.

"Объединенная следственная группа собирает дополнительные данные и обратилась к общественности за помощью. Потому что следователи полностью разочаровались в попытке привлечь конструктивно Россию. ОСГ понимает сложность вопроса, поэтому хочет иметь железобетонные аргументы для суда, который должен быть юридически безупречным", – отметил Хара .

По словам эксперта, нужен еще год или больше, чтобы вставить все обстоятельства трагедии. Возможно, будет информация, кто непосредственно отдал приказ, и кто нажал на кнопку "Бука".

Сейчас, кроме возможности давления на Россию – медийного и немного политического – ни на что нельзя ожидать. Но без разрешения высших должностных лиц Кремля, включая Путина, трагедия не произошла бы. Неважно, можно ли будет привлечь к ответственности Путина. Но это военное преступление против человечности, и зло должно быть наказано. Поэтому судебный процесс должен состояться,

– отметил Александр Хара.

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июля 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбивании "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все 298 человек, которые находились на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.