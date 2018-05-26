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Без відома Путіна "Боїнг 777" не збили б, – дипломат

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Слідча група оприлюднила нові дані щодо збитого Росією
Слідча група оприлюднила нові дані щодо збитого Росією "Боїнгу" / 24 Канал

Росія розмиватиме відповідальність за збитий у 2014 році над Донбасом "Боїнг 777". Але в збройних силах існує чітка ієрархія, і без дозволу найвищих посадових осіб Кремля, включаючи Путіна, трагедії не було б. Тому важливо, щоб відбувся суд над винними таки відбувся.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зауважує дипломат, оприлюднений Об'єднаною слідчою групою звіт ще не остаточний. Слідство триває. Але тепер відомо, що "Бук" був приписаний до 53 зенітно-ракетної бригади збройних сил Росії, яка дислокується в Курську. Також слідчі заявили, що є близько ста прізвищ тих, хто причетний до збиття лайнера. Їх поки не називають, так як доречніше це буде зробити в суді.

"Об'єднана слідча група збирає додаткові дані і звернулася д громадськості за допомогою. Тому що слідчі повністю розчарувалися в спробі залучити конструктивно Росію. ОСГ розуміє складність питання, тому хоче мати залізобетонні аргументи для суду, який повинен бути юридично бездоганним", – зазначив Хара.

За словами експерта, потрібен ще рік чи більше, щоб вставити всі обставини трагедії. Можливо, буде інформація, хто безпосередньо віддав наказ, і хто натиснув на кнопку "Бука".

Зараз, крім можливості тиску на Росію – медійного і трохи політичного – ні на що не можна очікувати. Але без дозволу найвищих посадових осіб Кремля, включаючи Путіна, трагедія не сталася б. Неважливо, чи можна буде притягнути до відповідальності Путіна. Але це військовий злочин проти людяності, і зло повинне бути покаране. Тому судовий процес має відбутися,
– наголосив Олександр Хара.

Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Збитий "Боїнг 777" Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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