Бездарный руководитель: Казанский о возможном преемнике Жебривского

Если место главы Донецкой областной гражданско-военной администрации Павла Жебривского займет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, то это может стать катастрофой.

Такое мнение высказал блогер Денис Казанский.

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По его словам, Грымчака в Донецкой области хорошо помнят еще по 2005 – 2006 годах, когда он уже работал вице-губернатором.

Запомнился он тем, что занимался решаловом, сливал область под регионалов и в целом зарекомендовал себя, как бездарный руководитель, которого местные ни во что не ставили,

– добавил Казанский.

Он пояснил, что "Ющенко сразу же после своей победы договорился с "донецкими", что не тронет Донецкую область, поэтому назначил туда команду амеб во главе с Вадимом Чупруном, задачей которых было ничего не делать и никому не мешать".

"В этой команде и работал Юрий Грымчак. Очень не хотелось бы, чтобы он снова вернулся в Донецкую область", – добавил Казанский.

Блогер отметил, что секретом живучести Грымчака является то, что он друг Юрия Луценко.

Добавим, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания в должности. В среду, 13 июня, его заявление, которое принял Президент Украины Петр Порошенко, должен рассмотреть Кабмин.