Бездарний керівник: Казанський про можливого наступника Жебрівського

Якщо місце очільника Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павла Жебрівського займе заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, то це може стати катастрофою.

Таку думку висловив блогер Денис Казанський.

Читайте також: Гримчак прокоментував чутки про можливе призначення главою Донеччини

За його словами, Гримчака в Донецькій області добре пам'ятають ще по 2005 – 2006 роках, коли він уже працював віце-губернатором.

Запам'ятався він тим, що займався рішаловом, зливав область під регіоналів і в цілому зарекомендував себе, як бездарний керівник, якого місцеві ні в що не ставили,

– додав Казанський.

Він пояснив, що "Ющенко відразу ж після своєї перемоги домовився з "донецькими", що не чіпатиме Донецьку область, тому призначив туди команду амеб на чолі з Вадимом Чупруном, завданням яких було нічого не робити і нікому не заважати".

"У цій команді і працював Юрій Гримчак. Дуже не хотілося б, щоб він знову повернувся в Донецьку область", – додав Казанський.

Блогер відзначив, що секретом живучості Гримчака є те, що він друг Юрія Луценка.

Додамо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді. У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Президент України Петро Порошенко, має розглянути Кабмін.