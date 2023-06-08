Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что членство страны-агрессора в ООН нужно было приостановить еще полтора года назад. Так же как и в МАГАТЭ.

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Инструмент шантажа

Подоляк уверен, что после захвата россиянами на время Чернобыльской АЭС и сегодняшней ситуации на ЗАЭС, понятно, что Россия генерирует большую опасность

Поэтому МАГАТЭ не нужно делать вид, что они не понимают эту опасность. Они предлагают оставить России инструмент шантажа,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время МАГАТЭ должно донести России следующее:

во-первых, мы приостанавливаем членство России в организации;

во-вторых, увольняем многих работников с российским гражданством, состоящих в руководящих органах МАГАТЭ;

в-третьих, предлагаем на время заблокировать компанию "Росатом".

Михаил Подоляк об отношении к России международных организаций: смотрите видео

Украина не стоит на коленях

Вместо этого мировые институции якобы продолжают ожидать, что еще крайне негативное может сделать Россия. Как еще она может унизить международное право, глобальный мировой порядок, демократию и даже ООН, где, наверное, "нравится" стоять на коленях перед страной-агрессором.

Но это не об Украине, потому что она как раз не стоит на коленях. Более того, она не позволит миру стоять на коленях перед Россией. Уже настоялись,

– подчеркнул советник ОПУ.

Запад, по мнению Подоляка, долго пытался интегрировать Россию в мировое сообщество, мол, "давайте Россия станет членом НАТО". Или давайте, притворимся, что Россия – это "очень важный партнер и посадим в G7".

Маленькую никудышную страну посадим там, чтобы она масштабировала свои потенциальные преступления. Давайте мы притворимся, что не поймем, что Россия готовит войну в Грузии, Сирии, Украине и т.д.,

– напомнил он.

Однако Украина не позволит миру это делать, потому что не согласится на предложения, звучавшие в 2014 году – "обменять территории на мир".

"Сейчас Украина не позволит миру информационно, дипломатически и военным путем проиграть перед Россией. А также оставить ее такой, как она сейчас", - отметил Михаил Подоляк.

Важно! Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после подрыва Каховской ГЭС отметил, что уровень воды в резервуарах ЗАЭС снижается на 5 – 7 сантиметров в час. На вечер 7 июня он уже опустился на 2,8 метра и достиг 14,03. В случае падения уровня ниже 12,7 метра, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из водоема на площадку.

Ситуация на Запорожской АЭС